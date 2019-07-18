NBA／堅信哈登、衛少組合 丹東尼：除非化學反應不對

2019-07-18 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



衛少與哈登(右)。 美聯社 分享 facebook 火箭隊在今夏完成一筆重磅交易，從雷霆隊找來衛斯特布魯克（Russell Westbrook），與哈登（James Harden）組成後場雙MVP連線，但對於兩人再度成為隊友是否能對球隊戰績有正面提升，外界抱持著懷疑態度，甚至多是「看衰」的評論，對此火箭主帥丹東尼（Mike D’Antoni）並不擔心兩人未來表現，認為這對組合能夠成功。

在這筆交易案中，火箭送出了主控保羅（Chris Paul）與兩個受保護的首輪選秀權以及2021與2025年的首輪選秀交換權，換回仍有四年合約在身的衛斯特布魯克。

「我感覺我好像回到了美國男籃隊。」2012年倫敦奧運丹東尼曾擔任美國男籃隊助理教練，當時哈登與「衛少」就在陣中，「你擁有這些人，你想讓他們做到什麼，他們都能做到。我們擁有世界上最好的球隊、最有天賦的球員，但沒有任何一個人會踩到別人的腳趾，這是一件很棒的事，他們兩個人也是一樣。」

對於兩人再度成為隊友，丹東尼認為後場雙MVP連線絕對能夠成功，「只有當化學反應不對，或是他們不想待在這裡時，我們才會遇到問題。現在我對他們兩個能搭擋感到很興奮，我認為這對組合能夠成功。」