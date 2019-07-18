NBA／奪冠後失兩大主力 暴龍主帥稱未來難評估

2019-07-18 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



格林與雷納德(右)雙雙離開暴龍。 美聯社 分享 facebook 多倫多暴龍在今年拿下隊史首座總冠軍後，季後卻面臨兩大主力雷納德（Kawhi Leonard）與格林（Danny Green）出走的狀況，戰力大受打擊，對於新賽季將面臨多麽嚴苛的挑戰，暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）坦言還無法評估。

暴龍本賽季在雷納德加入後於例行賽繳出58勝24敗的佳績，季後賽更一路過關斬將，並在總冠軍賽粉碎了遭遇傷病打擊的勇士三連霸美夢，笑擁成軍以來第一座總冠軍，也讓第一年執教的諾斯就獲得最甜美的成果。

不過對於球隊主力陣容在季後瓦解，諾斯坦言還無法評估新賽季將會面臨多麽嚴苛的挑戰，但他也期許部分球員應該挺身而出分擔責任，「我們有一些球員必須要扛起更重的責任，他們是有能力做到的，我會希望球隊在球的轉移上更加流暢，助攻籃球仍會是我們的目標，這也是在季後賽中唯一站得住腳的東西。」

諾斯也強調，球隊在上賽季防守輪轉上做了很大的調整，讓他們的防守充滿侵略性，「球隊在關鍵時刻的表現總是很優秀，我們會繼續堅持這樣的策略，這就是我希望球隊拿出的表現，也是我們重新出發的起點。」

雖然各界都認為雷納德在暴龍奪冠上起了相當大的做用，諾斯也不反對這樣的說法，但他也期望球隊能從這樣的利基點上發展出不同的東西。