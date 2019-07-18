NBA／鵜鶘換來湖人3小將 哈特請求別再送走我

2019-07-18 13:37 世界日報 編譯組／綜合報導



湖人三小將轉戰紐奧良，哈特(中)請求別再送走我。 世界日報 分享 facebook

紐奧良鵜鶘隊16日舉行記者會介紹新加盟隊員，乍看之下讓人懷疑是否「看走眼」？這是鵜鶘隊還是洛杉磯湖人隊記者會？牆上確實是鵜鶘隊標誌，怎麼三位隊員鮑爾（Lonzo Ball）、哈特（Josh Hart）、英格倫（Brandon Ingram）都是湖人隊員？玩笑歸玩笑，大家都知道這三人是湖人隊為網羅濃眉哥戴維斯（Anthony Davis）送給鵜鶘隊的「交換品」。哈特可能是三人之中最「識時務者為俊傑」，鵜鶘隊執行副總裁葛瑞芬（David Griffin）爆料，哈特親口要求別再把他送走。

葛瑞芬說，戴維斯轉往湖人隊消息傳出後，他很快接到哈特電話表態說：「不管怎麼做，別把我送走，我想為鵜鶘隊效力。」葛瑞芬說，這種表態讓他們感到十分受用，球隊中意的球員有相同意願非常重要。

葛瑞芬說，湖人隊隨鵜鶘隊挑人。他先與自己中意的球員一一溝通，確定他們也認為自己適合加盟鵜鶘隊。哈特說，他看到鵜鶘隊新陣容的潛力，非常渴望加盟。他想，這種大好良機豈可錯過？因此主動告訴葛瑞芬，請他別再把自己送去別隊。

記者問葛瑞芬，失去招牌球員戴維斯的代價是否太大？葛瑞芬表示，這是一筆很好的交易，他要感謝湖人隊總經理佩林卡（Rob Pelinka）「公平直率」的交易。湖人隊前籃球營運總裁魔術（Magic Johnson）與鵜鶘隊前總經理鄧普斯（Dell Demps）之前交易充滿火藥味，最終不歡而散，還搞到湖人隊分崩離析。

葛瑞芬說，戴維斯的交易很「敏感」。不過言下意，他並不認為鵜鶘隊吃虧，對鮑爾、哈特、英格倫讚不絕口。他表示，他與總教練簡崔（Alvin Gentry）都同意，三人的加盟將使鵜鶘隊成為NBA防守最佳的一支球隊。

鵜鶘隊除了獲得原本是湖人隊未來希望所在的三位小將，還史無前例撈到五個第一輪選秀權，外加兩個第一輪換秀權，亦即可望獲得十個未來希望。更別忘了，鵜鶘隊用壯元籤選中新秀第一戰將威廉森（Zion Williamson）。加上資深老將哈勒戴（Jrue Holiday）、瑞迪克（J.J. Redick）、費佛斯（Derrick Favors），鵜鶘隊陣容不輸別人。葛瑞芬說，鵜鶘隊有的是無我無私、品格高尚的隊員，人人都願配合需要扮演任何角色。

三位小將在湖人隊基本沒有太多發言權，其中比較敢講鮑爾表示，年輕小將不好混，特別是在洛杉磯，別人天天想看你笑話。不過他們的本分就是打球，其他都是雜事。