NBA／「球哥」湖人夢碎 品牌商品賤賣準備收？

2019-07-18 13:39 世界日報 編譯組／綜合報導



鮑爾湖人夢盡老爸賤賣運動衣鞋準備收攤？ 世界日報 分享 facebook

洛杉磯湖人隊決定送走小將「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）後，一向大言不慚的老鮑爾（Lavar Ball）曾大罵湖人隊犯下大錯，休想再奪冠。然而雅虎運動（Yahoo Sports）16日報導，有人在洛杉磯一個排球賽場地看到有攤位在進行鮑爾家族品牌運動衫清倉大拍賣，從原價15元殺到一件五元，懷疑老鮑爾是否準備收攤？

老鮑爾與朋友創立大鮑牌（Big Baller Brand）衣鞋，利用三個兒子名氣為品牌代言，一度大賣。他鼓吹三個兒子都是NBA的料，結果只有鮑爾成器。大學打洛杉磯加大（UCLA）校隊，然後被湖人隊榜眼籤選走。

由於大鮑牌另一投資人從公司A錢，鮑爾對他提出告訴，並開始與大鮑牌切割。不但改穿耐吉（Nike）球鞋，也清除身上大鮑牌刺青。如今他被送去鳥不生蛋的紐奧良，大鮑牌更是沒了指望。

洛杉磯體育台（L.A. Sports Radio）網站14日爆料，他們在一個地方排球賽場地看到有攤位在進行大鮑牌運動衫清倉大拍賣，只收現金。運動衫從原價15元殺到一件五元，球帽五元。連帽衫15元，短褲20元。另有100元特賣，包括一雙球鞋、一雙球襪、一件連帽衫，一件運動衫。

想當年，一雙大鮑牌ZO2球鞋網購曾叫價495元一雙，100元算是相當划算。