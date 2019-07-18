男籃世界盃／死亡之組 2大NBA球星缺陣

2019-07-18 11:05 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



加拿大的年輕前鋒「圍巾」威金斯（如圖）與澳洲頂級控衛西門都確定不參戰世界盃。(photo by Timberwolves & Sixers Facebook Fanpage) 分享 facebook FIBA男籃世界盃死亡之組將少了雙明星！8月底即將登場的男籃世界盃H組被稱為死亡之組，4支強權加拿大、立陶宛、澳洲及塞內加爾得殺出2強晉級。但近期連續傳出對加國和澳洲的打擊，效力於灰狼的威金斯因為與籃協有著複雜關係而不披楓葉戰袍，而76人頂級控衛西蒙斯18日聲明將不代表澳洲出戰小組賽。

加國缺球星也沒差

網路媒體《247網》報導，加拿大出產眾多NBA球星，而效力於灰狼隊的當紅炸子雞、「圍巾」威金斯卻沒被列入最新的加國29人大名單，被問及為何沒有這位超級前鋒，加國籃協總經理巴雷特表示，這個時間點讓圍巾參戰不太合適，國家隊尊重球員自己的決定。

這也被外媒挖出圍巾與國家隊過往的複雜關係，《多倫多太陽報》曾報導，加拿大的曲棍球球星和籃球明星的觀念不同，曲棍球仰賴的是團隊，因此效力國家隊是種榮耀，但籃球卻是個人生涯重於國家隊榮耀，這也導致過往圍巾代表國家隊出戰時，獲得高額的出賽獎金，但表現卻不如預期，讓人不免質疑他是否發自內心想為國爭光？

不論問題背後的答案為何，即便少了圍巾，加國依舊能擺出NBA等級的豪華名單，前場由熱火隊的歐力尼克搭檔騎士隊的TT湯普森，本季表現不俗的獨行俠隊鮑威爾也可能佔據不少上場時間；後場更是華麗，將由金塊少年主控莫雷與國王隊喬瑟夫組成雙控，替補席上更有選秀超級新人、同時也是籃協總經理的兒子RJ巴雷特，灰熊布魯克斯與馬刺的萊奧斯，外線火力則有騎士的史陶斯卡扛起，陣容星光熠熠又很完整。

西蒙斯終於要練外線！

至於同屬死亡之組的另一支強隊、「袋鼠軍團」澳洲18日也傳出打擊，《Bookies網》報導，效力於費城76人的頂級控衛西蒙斯發表聲明不參與世界盃，但願意打奧運，澳洲隊的頭號明星將易主為另一名後衛米爾斯，澳洲雖然帳面上有不少前場的NBA級好手如貝恩斯、英格斯與冠軍中鋒波加特，但缺乏後場戰力與外線能力讓澳洲稍微被看衰。

西蒙斯不參戰主要是想提早投入76人隊訓練，對一些76人隊球迷而言，這顯然是不差的決定，畢竟西蒙斯的外線被詬病已久，盼他能放掉世界盃參賽、騰出時間「練跳投」。

實際面來說，澳洲少了西蒙斯的損失程度絕對高於加拿大缺少圍巾，目前小組前二的有力競爭者可能變成立陶宛與加國，立陶宛擁有2名NBA等級的好手沙波尼斯與瓦蘭丘納斯，擁有不俗外線火力的立國會是各隊須提防的，而塞內加爾陣中有著灰狼隊的迪恩，屬於攪局者。

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