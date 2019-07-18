親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

日本京都動畫疑遭汽油縱火 工作室全毀近40傷傳數人罹難

「東方瑞士」不自由 暗渡陳倉的星國打假訊息法

運動筆記振作光憑跑步就能賺錢養家，還有這麼好的事？
健行筆記氣象預報怎麼都不準?戶外人必看│天氣分析與應用【奇萊主北】「撤退」遠比登頂需要更大的勇氣
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

NBA／交易無門 雷霆轉念盼保羅助年輕球員接班

2019-07-18 10:59聯合報 記者劉肇育╱即時報導

保羅。 美聯社
保羅。 美聯社
分享
季後將明星主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）交易到休士頓火箭並換回保羅（Chris Paul）後，奧克拉荷馬雷霆一度希望再將保羅交易出去，換取重建所需的素材，不過今天卻傳出這樣的交易提案乏人問津，新賽季保羅幾乎確定披上雷霆戰袍出賽。

雷霆今年季後一口氣交易掉衛斯特布魯克與喬治（Paul George）後，不僅為未來薪資壓力解套，甚至獲得了不少重建所需的選秀權，不過雷霆下定決心重建，也讓保羅變成相對尷尬的存在。

根據美國媒體報導，雷霆在獲得保羅後仍不斷尋求交易可能性，不過保羅目前仍有3年合約在身，其中最後一年為球員選擇權，平均年薪大約在4000萬美元，其中最後一年的年薪高達4420萬美元，加上屆時保羅已經是36歲高齡，讓不少球隊望之卻步。

在交易恐怕無法在開季前完成的情況下，雷霆總管普雷斯帝（Sam Presti）也傳出準備好迎接保羅為球隊出賽，甚至希望保羅能夠協助二年級後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）成長，讓他成功接班控球位置。

在過去兩筆交易案中，雷霆已收集到了8個未來首輪選秀權，其中包括了2021年熱火和2023年快艇的首輪籤，且在2020年到2026年的選秀會間，雷霆將有多達15個首輪選秀權，這將讓他們有足夠的時間和空間來規劃球隊未來走向。

保羅雷霆選秀
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

NBA／阿茲海默症狀加劇 前爵士教皇史隆傳命危

2019-07-18 09:59

史密斯告別在即 神經刀成就的驚歎號

2019-07-18 07:00

NBA／康特接厄文11號 華克盼綠衫軍邁向新時代

2019-07-18 09:34

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-07-16 11:25

NBA／為快艇、湖人效力？ 歐尼爾：兩隊我都不要

2019-07-18 11:13

男籃世界盃／死亡之組 2大NBA球星缺陣

2019-07-18 11:05

NBA／合體知名娛樂經紀公司 詹皇經紀團隊再創高峰

2019-07-18 10:30

NBA／暴龍冠軍教頭諾斯領軍 加拿大公佈世界盃名單

2019-07-18 09:17

NBA／專家稱勇士打不進季後賽 柯瑞：什麼狀況！？

2019-07-17 18:40

NBA／讚嘆里拉德領導統御 懷塞德：簡訊像寫書

2019-07-17 18:20

NBA／《怪物奇兵2》傳再換導演 詹皇新片一波三折

2019-07-17 18:00

NBA／快艇補強大推手 衛斯特：這裡是最好球團

2019-07-17 17:39

NBA／曾被男同志指控劈腿 哈沃德：我非同性戀

2019-07-17 17:34

NBA／前球星看衰老東家 歐克利：尼克沒A咖

2019-07-17 16:28

NBA／曾盼雷納德留暴龍 字母哥：想再挑戰他

2019-07-17 15:25

NBA／莫里斯毀約內幕 經紀人受害仍替馬刺牽線

2019-07-17 14:45

NBA／雷霆正式迎來保羅 熱火交易談判暫無下文

2019-07-17 13:57

NBA／鵜鶘介紹四位新血 英格倫、鮑爾復原佳

2019-07-17 12:31

NBA／與2隊談判觸礁 灰熊不排除續留伊古達拉

2019-07-17 12:00

NBA／巴克利籲威廉森減重 盼安比德練壯屁股

2019-07-17 10:52

NBA／不代表澳洲打世界盃 西蒙斯放眼東奧

2019-07-17 10:10

NBA／雷霆感性揮別衛少 火箭不會為他改變打法

2019-07-17 09:42

NBA／看IG才知KD加盟 籃網：他愛我們球風

2019-07-17 09:28

失之東隅收之桑榆 湖人B計劃漂亮操盤

2019-07-17 07:00

蜘蛛人立刻接班鋼鐵人？ 鵜鶘最終還是輸家

2019-07-17 07:00

「雷霆四少」全面瓦解 重建計畫從選秀權開始

2019-07-16 15:44

快艇是今夏最大贏家 但拚冠還需要很多運氣

2019-07-15 07:00

顛覆以往組團操作 「雷納德爭奪戰」的真正意義

2019-07-14 07:00

隊史最具天賦的陣容 鵜鶘新球季可不是來陪榜

2019-07-12 07:00

追不上西區軍備競賽 金塊就此掉出前八？

2019-07-11 07:00

與喬治分手也很體面 雷霆來不及再轟轟烈烈？

2019-07-10 07:00

「尼」的酒館被「網」打了烊 說不心酸那是假的

2019-07-10 07:00

組全明星邊緣人獲好評 爵士能否衝擊西冠？

2019-07-09 07:00

熱火遲來的巴特勒 萊里的浴火重生之術

2019-07-08 18:41

湖人vs.快艇 誰才是真正洛杉磯王者？

2019-07-08 07:00

雷納德的遠大計畫 快艇就等這一刻

2019-07-07 13:40

自由市場補強到位 國王陣容完整充滿希望

2019-07-05 07:00

賭上一年的等待 籃網巨星合體能走多遠？

2019-07-04 07:00

先求止血再談後續 勇士的緩兵之計

2019-07-03 18:16
看更多

熱門文章

NBA／專家稱勇士打不進季後賽 柯瑞：什麼狀況！？

2019-07-17 18:40

羽球／小戴兼顧比賽與學業 印媒：打破固有價值

2019-07-17 14:05

NBA／莫里斯毀約內幕 經紀人受害仍替馬刺牽線

2019-07-17 14:45

NBA／讚嘆里拉德領導統御 懷塞德：簡訊像寫書

2019-07-17 18:20

MLB／傳聞篤定跳出合約 查普曼：100%洋基人

2019-07-18 07:57

MLB／集滿162場出賽 打者大谷創美聯紀錄

2019-07-17 14:44

史密斯告別在即 神經刀成就的驚歎號

2019-07-18 07:00

NBA／快艇補強大推手 衛斯特：這裡是最好球團

2019-07-17 17:39

NBA／前球星看衰老東家 歐克利：尼克沒A咖

2019-07-17 16:28

MLB／凱許曼爆料 李維拉差點因基特被送到水手

2019-07-17 14:13

中職／比賽時間落落長 本季破紀錄無懸念

2019-07-18 07:00

NBA／阿茲海默症狀加劇 前爵士教皇史隆傳命危

2019-07-18 09:59

NBA／康特接厄文11號 華克盼綠衫軍邁向新時代

2019-07-18 09:34

中職／恰恰告別高雄不稀奇 現役唯一打過龍潭

2019-07-17 16:28

MiLB／張育成大號滿貫砲飛出球場 逆轉當英雄

2019-07-18 10:25

MLB／該不該開放盜一壘？ 球員說法各異

2019-07-17 16:29

NBA／《怪物奇兵2》傳再換導演 詹皇新片一波三折

2019-07-17 18:00

MLB／馬林魚撿到寶 日裔菜鳥山本喬丹4連勝

2019-07-17 15:14

印尼羽賽／泰國女將望球興嘆 戴資穎直落二晉8

2019-07-18 11:49

MLB／主場首勝球送老婆 達比修：但她可能不要

2019-07-18 06:55

中職／彭政閔超越張泰山 1076得分列史上第1

2019-07-17 23:06

世大運／喜摘兩金 蘇柏亞：不知有國光獎金

2019-07-17 17:11

MLB／天使觸身球報復？ 太空人：別互相制裁

2019-07-17 17:43

NBA／暴龍冠軍教頭諾斯領軍 加拿大公佈世界盃名單

2019-07-18 09:17

中職／彭政閔得分1076破紀錄 兄弟延長10局輸球

2019-07-17 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top