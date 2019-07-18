NBA／交易無門 雷霆轉念盼保羅助年輕球員接班

2019-07-18 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



保羅。 美聯社 分享 facebook 季後將明星主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）交易到休士頓火箭並換回保羅（Chris Paul）後，奧克拉荷馬雷霆一度希望再將保羅交易出去，換取重建所需的素材，不過今天卻傳出這樣的交易提案乏人問津，新賽季保羅幾乎確定披上雷霆戰袍出賽。

雷霆今年季後一口氣交易掉衛斯特布魯克與喬治（Paul George）後，不僅為未來薪資壓力解套，甚至獲得了不少重建所需的選秀權，不過雷霆下定決心重建，也讓保羅變成相對尷尬的存在。

根據美國媒體報導，雷霆在獲得保羅後仍不斷尋求交易可能性，不過保羅目前仍有3年合約在身，其中最後一年為球員選擇權，平均年薪大約在4000萬美元，其中最後一年的年薪高達4420萬美元，加上屆時保羅已經是36歲高齡，讓不少球隊望之卻步。

在交易恐怕無法在開季前完成的情況下，雷霆總管普雷斯帝（Sam Presti）也傳出準備好迎接保羅為球隊出賽，甚至希望保羅能夠協助二年級後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）成長，讓他成功接班控球位置。

在過去兩筆交易案中，雷霆已收集到了8個未來首輪選秀權，其中包括了2021年熱火和2023年快艇的首輪籤，且在2020年到2026年的選秀會間，雷霆將有多達15個首輪選秀權，這將讓他們有足夠的時間和空間來規劃球隊未來走向。