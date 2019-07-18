NBA／阿茲海默症狀加劇 前爵士教皇史隆傳命危

2019-07-18 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



著名教頭史隆。 美聯社 分享 facebook 身為聯盟史上擁有第四多勝場的總教練，前爵士主帥「教皇」史隆（Jerry Sloan）在2016年傳出罹患阿茲海默症後，今天遭到美國媒體報導病情加劇、生命垂危。

儘管球員時期就有兩度入選NBA全明星賽的紀錄，但史隆的球員與教練生涯相比卻變得不足為道，他在1979年到1982年間於芝加哥首度執掌總教練兵符，並在1988年正式成為爵士總教練，且一帶就長達23年，連續帶領同一支球隊出賽的紀錄，直到本賽季才被馬刺教頭波波維奇（Greg Popovich）追平。

而史隆生涯最讓人津津樂道的，莫過於與「郵差」馬龍（Karl Malone）和史塔克頓（John Stockton）的搭擋，幫助爵士一度連續15年闖進季後賽，其中包括1997年與1998年挺進總冠軍賽，但最終都遭到史隆的前東家公牛與「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）擋道。

儘管生涯不曾拿過總冠軍與獲選年度最佳總教練，但史隆執教生涯共計拿下1221勝吞下803敗，勝場數在史上排名第四名，帶隊勝率高達6成03，都說明了其偉大地位。

在2011年請辭總教練工作後，史隆2013年由爵士球團回聘擔任顧問，但在2016年時也傳出他罹患阿茲海默症的消息，根據鹽湖城當地媒體報導，77歲的史隆近來出現病情加劇的狀況，隨時可能撒手人寰。