NBA／康特接厄文11號 華克盼綠衫軍邁向新時代

2019-07-18 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



分享 facebook 波士頓塞爾蒂克在今年夏天面臨主控厄文（Kyrie Irving）與中鋒霍福特（Al Horford）出走後，今天喜迎兩名新成員華克（Kemba Walker）與康特（Enes Kanter）加盟，兩人不僅將填補上離隊者的戰力空缺，還被看好將為綠衫軍帶來新氣象。

今年在季後賽第二輪以1：4慘敗給公鹿後，綠衫軍內部變得動盪不安，尤其是主控厄文醞釀出走一事度讓團隊氣氛變得相當低迷，不過塞爾蒂克在確定已無法留住厄文後也隨即做出應變，找來前黃蜂一哥華克填補上空缺，主戰中鋒霍福特的空缺也由康特填補。

今天塞爾蒂克球團也為兩人舉行介紹會，康特也承接了厄文的11號球衣，象徵綠衫軍的新世代即將到來，康特說：「這是我的老號碼，我希望我會成為以後沒有人可以穿這個號碼的原因。」

對於華克來說，加入綠衫軍最渴望的就是打進季後賽，在他前8年生涯中僅有過兩次這樣的機會，「在我的生涯中，我與勝利沒有保持太一致的關係，我說的事情不見得會在這邊發生，因為我無法預測未來，但我很想要贏，我想要在一支每晚都能保持高度競爭力的球隊，而這就是波士頓過去幾年來都能做到的事。」

雖然一口氣失去了兩名上季先發球員，但塞爾蒂克仍有泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）等年輕球員，以及另一名球星海瓦德（Gordon Hayward）在陣中，讓他們仍有機會保持高度競爭力。

「我不確定我們的未來是否會變得更好，但我們確實會是一支很優秀的隊伍，有一群很有才華的年輕人，這讓我感到相當期待。」將在新賽季穿起綠衫軍8號球衣的華克說：「我希望和海瓦德有一個很棒的球季，也希望幫助球隊培養年輕球員，這會是一支成功球隊需要具備的條件。」