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史密斯告別在即 神經刀成就的驚歎號

2019-07-18 07:00周汶昊 Wen-hao Chou

說到「神經刀」JR 史密斯，你會想起什麼畫面？他驚人的三分，滿身的刺青，還是那年總冠軍戰的關鍵失誤？生涯三分球命中率3成7，進球數排在史上第十三位，史密斯令人印象深刻的不是穩定的輸出，而是出奇的投籃選擇。他在場外的意外更是讓他成為媒體的話題人物，而今他被騎士釋出，生涯可能隨之告終，不禁讓人回想起他過去15年籃球生涯中種種不可思議的發展。

「神經刀」史密斯遭騎士釋出，傳聞他想去投靠老大詹姆斯，但不被湖人接受。以他近年來...
「神經刀」史密斯遭騎士釋出，傳聞他想去投靠老大詹姆斯，但不被湖人接受。以他近年來快速下滑的成績來看，恐怕會是無人問津。 美聯社資料照片
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有誰還記得，史密斯和魔獸哈沃德是同梯，都是2004年首輪被選進NBA的高中新人？有誰還記得，剛進入聯盟的史密斯是以勁爆的體能及飛扣著稱，曾兩度參加灌籃大賽，全是以第三名作收？那時沒有人想得到，史密斯後來會以三分的出手選擇及關鍵表現而成名。

沒有人能預測史密斯的出手時機，有時甚至連他自己也不行。受得了史密斯出手選擇的總教練，會說那是出其不意的即興，而受不了的總教練則會說那是難以理解的錯誤。

許多球評認為，史密斯的出手選擇既不是魯莽的盲劍客，也不是好賭的孤注一擲，而是他完全信賴自己的球感，並讓直覺去決定一切。畢竟他經常能夠連續命中高難度出手，為球隊起死回生，但他也經常在未到最後關頭之際，就選擇用把握性較低的方式搶分，高風險的打法導致球隊難以逆轉或是丟掉領先。也正是因為他解讀比賽的方式與眾不同，從而讓對手難以捉摸，更讓球迷充滿驚奇的期待。

史密斯本身也是灌籃高手，但他為了成為射手，後來都專精在三分球的出手上，只是出手的...
史密斯本身也是灌籃高手，但他為了成為射手，後來都專精在三分球的出手上，只是出手的時機常常讓人有些想不透。 歐新社資料照片
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用「神經大條」來形容他是不對的，應該說史密斯的神經是安裝在不一樣的地方，會在不經意的時候作動。史密斯並非橫蠻的我行我素，而是天真的隨心所欲。他的真性情，總是讓巨星隊友把他當成換帖的兄弟，但這樣的任性，也同樣為他在場內外帶來不少的麻煩。

生涯在紐奧良黃蜂起步的他，曾經和保羅組成後場，但因為態度不佳而失去總教練史考特的信任，從開季的先發得分後衛，一路掉出輪替陣容，到了季末根本就是被冰在板凳上。毫不意外，這樣的他在球季結束之後就被當成燙手山芋給丟了出去。結果兩度轉手之後到了金塊，第一季就因為金塊與尼克在麥迪遜廣場花園的大亂鬥而被禁賽十場，從此，禁賽就成了史密斯的日常。

許多人記得史密斯和詹姆斯之間的交情，也許沒有多少人記得他曾經和甜瓜安東尼在金塊及尼克兩度同隊。他和安東尼的關係很密切，安東尼在那場大亂鬥之中曾為史密斯出頭，結果被禁賽15場，是所有球員之中最多的一個。他也曾把車借給史密斯開，不料卻發生車禍，那時安東尼還坐在車上。除此之外，安東尼和保羅還是史密斯兩個女兒的乾爸爸。

史密斯(右)不跟跟詹皇相處愉快，跟甜瓜(左)還算換帖的兄弟！ 歐新社資料照片
史密斯(右)不跟跟詹皇相處愉快，跟甜瓜(左)還算換帖的兄弟！ 歐新社資料照片
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也許也沒有多少人記得他從中國CBA回歸尼克時，正是紐約在上演「林來瘋」的2012年二月。而在林書豪離隊之後，尼克續簽史密斯，他在那一季曾經以替補球員之姿，連三場拿下超過三十分，最終也讓他奪下了那年的第六人獎項。結果沒想到，隔年開季他就因為違反聯盟規定，第三次被發現使用大麻而被禁賽五場。

史密斯生涯的個人獎項不多，除了2016年拿下一座總冠軍之外，就是2013年拿下的最佳第六人。除此之外，在他個人的履歷表上，洋洋灑灑的都是充滿爭議的負面言行。從場上打架，到場外吸大麻，甚至發生車禍而造成乘客死傷，史密斯因為這些意外而不斷被球隊、聯盟及司法單位裁罰。尤其是2007年的那場死亡車禍，幾乎要毀掉他的職業生涯，他更因危險駕駛致人於死而被判入獄。

過了11年，32歲的史密斯依舊爭議不斷，2018年他因為往助理教練瓊斯身上潑湯而被騎士禁賽一場。從以前到現在，從禁賽一場到入獄服刑24天，史密斯的個性讓他自己吃了不少苦頭，也讓他身邊的人遭到傷害。

過去的這些歷史，也像是烏雲罩頂一樣總是糾纏著史密斯。他在2018年總冠軍賽第一戰發生的關鍵失誤，讓騎士錯失了搶下首勝的先機，就此被勇士四連勝橫掃。雖然持平來說，即使沒有史密斯的這個失誤，騎士也不見得能夠贏球，即使首戰贏球也不見得能拿下冠軍，但這個錯誤不斷地被媒體放大檢視，就像他生涯當中所犯的錯一樣。

史密斯在去年總冠軍賽第一戰時搞不清楚狀況，害騎士輸掉一場關鍵的比賽，騎士隊友都不...
史密斯在去年總冠軍賽第一戰時搞不清楚狀況，害騎士輸掉一場關鍵的比賽，騎士隊友都不敢相信會出現這樣的烏龍。 美聯社資料照片
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像是在2018年的潑湯事件之後，媒體一直拿這件事來開玩笑，還煞有介事地討論相關細節。從他潑的湯究竟是什麼湯，湯裡有什麼料，那湯究竟是一整碗還是一整鍋，潑出去的湯還燙不燙，甚至他是用丟飛盤的方式潑，還是用別的姿勢去潑湯也成了討論焦點。弄得球團必須出面處理，要求相關當事人不再就此事做出任何評論。

或許這是話題人物的宿命，也或許是史密斯真性情的代價。若不是這樣的個性使然，他在場上不會有出人意表的出手選擇，也不會展現出與眾不同的得分球風。

史密斯日前才參加了MLB明星賽慈善壘球大賽，看他強猛的揮棒姿勢，可以考慮轉行打棒...
史密斯日前才參加了MLB明星賽慈善壘球大賽，看他強猛的揮棒姿勢，可以考慮轉行打棒球啦！ 美聯社
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而今，史密斯離開騎士，雖然有可能以老將底薪加入其他球隊，但也很難期待33歲的他能夠東山再起。在這位出人意表的球星退出一線舞台之後，不知道眾人會怎麼記住史密斯。但這個出身紐澤西的小孩，靠著籃球和個人風格，一路成為全國及全球的焦點，在回想起這個世代的球星時，史密斯無疑將是一個鮮明的驚歎號。

騎士J.R. Smith

周汶昊 Wen-hao Chou

周汶昊（Wen-hao Winston Chou），這個名字的唸法是「問號」，也成了我的綽號。喜歡問問題，也熱衷於找答案，目前人在亞特蘭大附近唸運動行銷。有一個摯愛的知音和兩顆照映彼此的星。
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

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