NBA／曾被男同志指控劈腿 哈沃德：我非同性戀

2019-07-17 17:34 聯合新聞網 綜合報導



哈沃德日前參加ESPY頒獎典禮，穿著一身粉紅。 美聯社 分享 facebook

去年11月一名男同性戀爆料，指稱「魔獸」哈沃德為自己前男友，且背著他與另一變性人劈腿，這或許意味哈沃德為同性戀，不過近日哈沃德公開反駁自己不是同性戀。

哈沃德近期上美國福斯電視台訪談節目「Fair Game」時談到，去年底，因一名叫做Masin Elije的男同性戀，指控哈沃德曾與自己有過關係還劈腿，讓他深感困擾；雖哈沃德第一時間一概否認，仍遭另眼看待。

哈沃德不斷強調自己沒見過當事人，「這件事真的讓我很煩，因為我連他是誰都不知道，為什麼一個我沒見過的人，要刻意編造故事陷害我？」。

哈沃德坦言過去因為沒來由的指控引來很多仇恨，有了這次經驗，也明白人們為什麼不敢向大眾袒露自我，他說：「無論人們是同性、異性戀，都不敢勇於表現自己，因為會怕被指指點點。這讓我意識到，雖然我們會討厭被異樣眼光看待，但還是要去做自己。」

哈沃德也鄭重聲明自己不是同性戀，但很多人是，不過，因為社會壓力而不敢坦然做自己，他表示：「他們每天得戴上虛假的面具出門，心裡想著想表現自我卻未能做到。」

另外，事件後，他也很認真在思考，自己應該用什麼方式給世人留下印象，畢竟自己的事多少會牽連到家屬。