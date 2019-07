NBA／曾被男同志指控劈腿 哈沃德：我非同性戀

哈沃德日前參加ESPY頒獎典禮,穿著一身粉紅。 美聯社 分享 facebook

去年11月一名男同性戀爆料,指稱「魔獸」哈沃德為自己前男友,且背著他與另一變性人劈腿,這或許意味哈沃德為同性戀,不過近日哈沃德公開反駁自己不是同性戀。

哈沃德近期上美國福斯電視台訪談節目「Fair Game」時談到,去年底,因一名叫做Masin Elije的男同性戀,指控哈沃德曾與自己有過關係還劈腿,讓他深感困擾;雖哈沃德第一時間一概否認,仍遭另眼看待。

哈沃德不斷強調自己沒見過當事人,「這件事真的讓我很煩,因為我連他是誰都不知道,為什麼一個我沒見過的人,要刻意編造故事陷害我?」。

哈沃德坦言過去因為沒來由的指控引來很多仇恨,有了這次經驗,也明白人們為什麼不敢向大眾袒露自我,他說:「無論人們是同性、異性戀,都不敢勇於表現自己,因為會怕被指指點點。這讓我意識到,雖然我們會討厭被異樣眼光看待,但還是要去做自己。」

哈沃德也鄭重聲明自己不是同性戀,但很多人是,不過,因為社會壓力而不敢坦然做自己,他表示:「他們每天得戴上虛假的面具出門,心裡想著想表現自我卻未能做到。」

另外,事件後,他也很認真在思考,自己應該用什麼方式給世人留下印象,畢竟自己的事多少會牽連到家屬。

"I'm not gay... It hurt at first to go through it. I sat at home and I was like 'I never want to come outside again.'" @DwightHoward spoke on the allegations that he was gay.



(🎥: @FairGameonFS1 | @KristineLeahy) pic.twitter.com/WcXz2WtOfY