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NBA／前球星看衰老東家 歐克利：尼克沒A咖球員

2019-07-17 16:28聯合報 記者曾思儒╱即時報導

奧克利。 美聯社
奧克利。 美聯社
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NBA今年自由市場十分熱鬧，但在籃網隊找來厄文（Kyrie Irving）和杜蘭特（Kevin Durant）大補強的同時，同區的尼克隊卻顯得安靜許多，退役球星歐克利（Charles Oakley）更指，尼克現在根本沒「A咖」球星。

1988到1998球季曾效力尼克的歐克利形容，前東家新球季的補強不及格，「他們現在有『A級』球員嗎？我不覺得。他們或許有『B級』球員，還有很多的『C咖』。」

歐克利和尼克老多蘭（James Dolan）不合早不是新聞，他過去就曾在尼克主場麥迪遜廣場花園球場和保全發生爭執而遭驅逐出場，之後更被終身禁止進入麥迪遜廣場花園，引起籃球圈不少討論，不過他對尼克今年陣容補強的看法可能不只是「私心」不看好，先前《紐約時報》也撰文認為尼克今年夏天收穫不多。

就歐克利的說法，尼克「B咖」球星可能包括剛簽下來的藍道（Julius Randle），他以3年6300萬美元合約轉投尼克，這份合約已經是尼克今年夏天的最大一筆合約，至於「C咖」則包括多名年輕球員。

相較之下，籃網顯得強勢許多，歐克利還拿美國兩大主要彩票強力球（Powerball）和超級百萬（Mega Millions）形容，稱籃網就像中了兩個頭彩。

尼克籃網厄文
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