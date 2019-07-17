NBA／鵜鶘介紹四位新血 英格倫、鮑爾復原佳

2019-07-17 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



鵜鶘今天進行透過交易換來的四名新成員介紹會。 截圖自鵜鶘官方推特 分享 facebook

紐奧良鵜鶘在今年夏天交易走一哥戴維斯（Anthony Davis）後，今天進行透過交易換來的四名新成員介紹會，包括三名來自湖人的球員鮑爾（Lonzo Ball）、英格倫（Brandon Ingram）以及哈特（Josh Hart），以及來自爵士的費佛斯（Derrick Favors）。

鵜鶘在季後大幅異動陣容，不僅透過選秀選進狀元郎威廉森（Zion Williamson）等人，還在戴維斯交易案中換來三名年輕好手，並只用兩個之前從勇士手中拿到的二輪籤換回2010年選秀探花費佛斯，讓球隊一口氣備足了後戴維斯時代所需要的重建素材。

今天鵜鶘球團在介紹會為這四名透過交易取得的球員披上新戰袍，其中鮑爾談到加入鵜鶘時說：「這會是個全新的開始，我知道這裡的媒體不會像洛杉磯一樣，球迷也會全力支持球隊，我會向大家展現能力。」

鮑爾和英格倫在上個賽季都因傷勢影響造成球季提前報銷，不過兩人表示，目前已經接近恢復訓練的狀態，英格倫說：「我非常渴望重拾球的那一天，因為我上一次上場比賽已經是三月了。」

至於費佛斯在過去幾年代表爵士都有不錯表現，但在球隊守重於攻的情況下，讓他自認在進攻端仍有未開發的潛力，「過去一段時間我都跟聯盟最好的球員一起工作，但鵜鶘跟我說，希望協助我能開發進攻端的技巧，這讓我感到相當興奮。」