親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

台分析師上海遭逮》楊世光扯服貿 真相是這家公司根本違法

運動筆記2019黃金海岸馬拉松一路跑來
健行筆記一起成為山女孩！七大必知重點玉山前峰 - 山是家的延伸
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

NBA／莫里斯毀約 經紀人受害仍替馬刺牽線

2019-07-17 14:45聯合新聞網 綜合報導

莫里斯正式加入尼克，讓毀約事件塵埃落定。 截圖自尼克官方推特
莫里斯正式加入尼克，讓毀約事件塵埃落定。 截圖自尼克官方推特
分享

繼4年前喬丹（DeAndre Jordan）與獨行俠的反悔事件後，前鋒莫里斯（Marcus Morris）再度上演翻臉不認帳戲碼。先前傳出莫里斯與名經紀人保羅（Rich Paul）因溝通失誤，導致莫里斯先給馬刺口頭承諾，爾後毀諾改加入尼克，不過今爆出保羅並未介入莫里斯與尼克談判，甚至事後還替馬刺跟旗下球員萊爾斯（Trey Lyles）牽線。

尼克今日正式以1年1480萬美元簽下莫里斯，另外也和因傷勢而降薪的布拉克（Reggie Bullock）達成2年470萬美元協議，不過隨著合約拍板定案，內幕卻一一浮出檯面。

事實上自由市場開市後，不只尼克、馬刺對莫里斯開出報價，快艇身為角逐第三方，也曾提供3年4100萬美元合約，不過他自認值得更多，因此快艇改將錢花在拓荒者前鋒哈克雷斯（Maurice Harkless）身上，雙方之後即無接觸。

而無端捲入風波的經紀人保羅，據《紐約每日新聞》報導，是與莫里斯協議解約，而非單方面遭球員開除；另外，莫里斯與馬刺交惡，主要是跟自身理念不合，才是真正分手原因。《紐約郵報》則進一步指出，保羅從未參與旗下球員跟尼克的談判，毀約事件為球員個人所為。

至於冤大頭馬刺，很早就知道此事與保羅無關，在莫里斯反悔第一時間，隨即接洽保羅旗下另一球員萊爾斯，雖多支球隊如獨行俠、暴龍、塞爾蒂克皆為競爭者，但在保羅積極牽線下，仍催生萊爾斯跟馬刺簽約，有回報球團之意。

紐約
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

蜘蛛人立刻接班鋼鐵人？ 鵜鶘最終還是輸家

2019-07-17 07:00

失之東隅收之桑榆 湖人B計劃漂亮操盤

2019-07-17 07:00

NBA／雷霆感性揮別衛少 火箭不會為他改變打法

2019-07-17 09:42

NBA／看IG才知KD加盟 籃網：他愛我們球風

2019-07-17 09:28

NBA／鵜鶘介紹四位新血 英格倫、鮑爾復原佳

2019-07-17 12:31

NBA／巴克利籲威廉森減重 盼安比德練壯屁股

2019-07-17 10:52

NBA／不代表澳洲打世界盃 西蒙斯放眼東奧

2019-07-17 10:10

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-07-16 11:25

「雷霆四少」全面瓦解 重建計畫從選秀權開始

2019-07-16 15:44

NBA／雷霆正式迎來保羅 熱火交易談判暫無下文

2019-07-17 13:57

NBA／與2隊談判觸礁 灰熊不排除續留伊古達拉

2019-07-17 12:00

NBA／灰熊新秀摘夏聯雙MVP 八村壘入選第二隊

2019-07-16 23:40

NBA／圖利香蕉船組合？ 保羅被指像政客人緣差

2019-07-16 17:39

NBA／中產球員不開心 工會主席保羅成箭靶

2019-07-16 16:40

NBA／歐尼爾15年前賭注輸了 勇士教頭裝不知情

2019-07-16 16:30

NBA／詹姆斯與戴維斯輪休？湖人新賽季課題

2019-07-16 16:11

NBA／不捨兩功臣離隊 勇士總管：難忘KD天賦

2019-07-16 15:37

NBA／騎士裁掉史密斯 傳湖人不感興趣

2019-07-16 15:15

NBA／庫班「洩密」遭罰 火箭老闆違規也傷荷包

2019-07-16 14:29

NBA／《2K20》能力值 詹姆斯連10年稱霸榜首

2019-07-16 12:35

NBA／促成快艇組雙巨頭 衛斯特期待洛城內戰

2019-07-16 11:01

NBA／找不到買家 騎士正式裁掉史密斯

2019-07-16 10:30

NBA／西蒙斯傳續簽5年頂薪 詹姆斯發文祝賀

2019-07-16 09:46

快艇是今夏最大贏家 但拚冠還需要很多運氣

2019-07-15 07:00

顛覆以往組團操作 「雷納德爭奪戰」的真正意義

2019-07-14 07:00

隊史最具天賦的陣容 鵜鶘新球季可不是來陪榜

2019-07-12 07:00

追不上西區軍備競賽 金塊就此掉出前八？

2019-07-11 07:00

與喬治分手也很體面 雷霆來不及再轟轟烈烈？

2019-07-10 07:00

「尼」的酒館被「網」打了烊 說不心酸那是假的

2019-07-10 07:00

組全明星邊緣人獲好評 爵士能否衝擊西冠？

2019-07-09 07:00

熱火遲來的巴特勒 萊里的浴火重生之術

2019-07-08 18:41

湖人vs.快艇 誰才是真正洛杉磯王者？

2019-07-08 07:00

雷納德的遠大計畫 快艇就等這一刻

2019-07-07 13:40

自由市場補強到位 國王陣容完整充滿希望

2019-07-05 07:00

賭上一年的等待 籃網巨星合體能走多遠？

2019-07-04 07:00

先求止血再談後續 勇士的緩兵之計

2019-07-03 18:16

76人再次大洗牌 三高問題怎麼解決？

2019-07-03 07:00

千山萬水獨行不為名利 杜蘭特到底在想什麼？

2019-07-02 07:00

老鷹頻頻累積資產 重建速度或將超乎預期

2019-06-28 07:00
看更多

熱門文章

NBA／歐尼爾15年前賭注輸了 勇士教頭裝不知情

2019-07-16 16:30

NBA／中產球員不開心 工會主席保羅成箭靶

2019-07-16 16:40

NBA／不捨兩功臣離隊 勇士總管：難忘KD天賦

2019-07-16 15:37

中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範

2019-07-17 07:00

「雷霆四少」全面瓦解 重建計畫從選秀權開始

2019-07-16 15:44

棒球／美6歲男童當教練 找主審理論神複製MLB

2019-07-17 11:26

失之東隅收之桑榆 湖人B計劃漂亮操盤

2019-07-17 07:00

NBA／詹姆斯與戴維斯輪休？湖人新賽季課題

2019-07-16 16:11

蜘蛛人立刻接班鋼鐵人？ 鵜鶘最終還是輸家

2019-07-17 07:00

NBA／圖利香蕉船組合？ 保羅被指像政客人緣差

2019-07-16 17:39

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-16 16:45

瓊斯盃／赴加國修心理系 譚傑龍為職業生涯鋪路

2019-07-16 16:40

NBA／與2隊談判觸礁 灰熊不排除續留伊古達拉

2019-07-17 12:00

中職／悍將挖韓職經驗洋投 還當過張育成2A隊友

2019-07-17 09:31

中職／去年勝投王伍鐸超慘 不敵兄弟獨居敗投王

2019-07-16 21:45

NBA／雷霆正式迎來保羅 熱火交易談判暫無下文

2019-07-17 13:57

NBA／雷霆感性揮別衛少 火箭不會為他改變打法

2019-07-17 09:42

NBA／看IG才知KD加盟 籃網：他愛我們球風

2019-07-17 09:28

瓊斯盃／前NBA柏克曼領銜 菲律賓宰南韓保不敗金身

2019-07-16 19:42

MLB／賈吉逆轉2分砲 沙巴西亞再「槓」光芒

2019-07-17 11:19

NBA／巴克利籲威廉森減重 盼安比德練壯屁股

2019-07-17 10:52

瓊斯盃／NBA G聯盟圓夢 南韓李大成稱華格納貴人

2019-07-16 20:09

NBA／鵜鶘介紹四位新血 英格倫、鮑爾復原佳

2019-07-17 12:31

MLB／滾地球沒積極跑壘 費城人法蘭柯被罰坐板凳

2019-07-17 08:07

NBA／灰熊新秀摘夏聯雙MVP 八村壘入選第二隊

2019-07-16 23:40

不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00

印尼羽賽／小天、戴后速闖關 男雙逆轉差一步

2019-07-16 17:11

MLB／聯盟跟進球衣贊助補丁 最快2022開放

2019-07-16 17:45

中職／兩位敗投王對決 金控大戰太有戲了

2019-07-16 16:26

印尼羽賽／久未比賽不生疏 周天成下戰強碰超級丹

2019-07-16 20:09

瓊斯盃／歸化洋將不夠 日混血大軍壓境

2019-07-16 23:38

溫網／謝淑薇分享奪冠喜悅 還幫球迷科普小知識

2019-07-16 18:12

MLB／字母哥訪洋基球場 巨人身材卻是棒球苦手

2019-07-16 11:11

港口盃／朱益生飆8K卻一局爆 中華輸荷蘭吞首敗

2019-07-17 08:54

MLB／貝林格領道奇5轟 費城人哈波再見安搶鏡

2019-07-17 12:14

中職／林安可23日披上獅袍 推測簽約金530萬

2019-07-16 18:22

日職／松坂大輔本季初登板 3.2萬人爭睹

2019-07-16 23:31

中職／高雄球迷這回沒塞車 都來看恰恰了

2019-07-16 22:58

瓊斯盃／禁區全病倒 曾祥鈞獨撐中華白

2019-07-16 23:35

瓊斯盃／中華白不敵約旦 第2勝再等等

2019-07-16 21:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top