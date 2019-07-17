NBA／莫里斯毀約 經紀人受害仍替馬刺牽線

2019-07-17 14:45 聯合新聞網 綜合報導



莫里斯正式加入尼克，讓毀約事件塵埃落定。 截圖自尼克官方推特 分享 facebook

繼4年前喬丹（DeAndre Jordan）與獨行俠的反悔事件後，前鋒莫里斯（Marcus Morris）再度上演翻臉不認帳戲碼。先前傳出莫里斯與名經紀人保羅（Rich Paul）因溝通失誤，導致莫里斯先給馬刺口頭承諾，爾後毀諾改加入尼克，不過今爆出保羅並未介入莫里斯與尼克談判，甚至事後還替馬刺跟旗下球員萊爾斯（Trey Lyles）牽線。

尼克今日正式以1年1480萬美元簽下莫里斯，另外也和因傷勢而降薪的布拉克（Reggie Bullock）達成2年470萬美元協議，不過隨著合約拍板定案，內幕卻一一浮出檯面。

事實上自由市場開市後，不只尼克、馬刺對莫里斯開出報價，快艇身為角逐第三方，也曾提供3年4100萬美元合約，不過他自認值得更多，因此快艇改將錢花在拓荒者前鋒哈克雷斯（Maurice Harkless）身上，雙方之後即無接觸。

而無端捲入風波的經紀人保羅，據《紐約每日新聞》報導，是與莫里斯協議解約，而非單方面遭球員開除；另外，莫里斯與馬刺交惡，主要是跟自身理念不合，才是真正分手原因。《紐約郵報》則進一步指出，保羅從未參與旗下球員跟尼克的談判，毀約事件為球員個人所為。

至於冤大頭馬刺，很早就知道此事與保羅無關，在莫里斯反悔第一時間，隨即接洽保羅旗下另一球員萊爾斯，雖多支球隊如獨行俠、暴龍、塞爾蒂克皆為競爭者，但在保羅積極牽線下，仍催生萊爾斯跟馬刺簽約，有回報球團之意。