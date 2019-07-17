NBA／巴克利籲威廉森減重 盼安比德練壯屁股

2019-07-17 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



名將巴克利公開呼籲紐奧良鵜鶘應該要為今年選秀狀元威廉森訂下一套減肥課表，找到最適合的體重。 美聯社 分享 facebook

前NBA年度最有價值球員「惡漢」巴克利（Charles Barkley），在退休轉任球評後不但不時會給予現役球員們「意見」，近日更當起了身材雕塑師，近日他就公開呼籲紐奧良鵜鶘應該要為今年選秀狀元威廉森（Zion Williamson）訂下一套減肥課表，並且建議費城76人全能長人安比德（Joel Embiid）應該把他的屁股練得更加強壯。

曾11度入選全明星賽j且5度獲選年度第一隊的巴克利，在球員時期以壯碩的身材與被稱為歷史級的「大屁股」聞名，這讓身高不到200公分的他，一度拿下籃板王頭銜。

雖然他在退休後體重直線上升，但近日他也針對聯盟中幾名球員的身材給予意見，包括夏季聯賽僅打一場的選秀狀元威廉森，「我認為鵜鶘應該要對他的身體進行檢測，我聽說他的體重大約在280磅左右，這樣是打不了NBA的，這對他的膝蓋負擔太大；儘管他相當強壯，但在NBA中每個人都是這樣，我希望他能夠取得成功，但他肯定需要一個減肥計劃。」

巴克利強調，雖然自己在大學時期體重也曾達到300磅，但當他加入NBA後一口氣就瘦了50磅，這讓他在最終成為名人堂球星，「鵜鶘有很棒的訓練體系，我也很喜歡葛里芬（David Griffin）和簡崔（Alvin Gentry），但他們必須要有所計畫，看看威廉森的最佳體重該是多少。」

至於生涯以「大屁股」著稱的巴克利，同樣給予76人中鋒安比德意見，呼籲他在休賽季期間好好練練自己的屁股，「他應該把他的肥屁股練得更有型一點。當我1984年加入76人時，我生命中最重要的人對著我說『你太胖了，又慵懶。』那個人是馬龍（Moses Malone），讓我決定雕塑身材，並且減掉了50磅。」

身為聯盟中最具天賦的長人之一，安比德對於飲食和身材的控制卻一直為人詬病，過去他曾透露自己是個蔬菜厭惡者，甚至時常喝下一大罐的雞尾酒，不過今年夏天安比德捨棄這些壞習慣，直言正在度過一段最健康的暑假。