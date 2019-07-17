NBA／巴克利籲威廉森減重 盼安比德練壯屁股
前NBA年度最有價值球員「惡漢」巴克利（Charles Barkley），在退休轉任球評後不但不時會給予現役球員們「意見」，近日更當起了身材雕塑師，近日他就公開呼籲紐奧良鵜鶘應該要為今年選秀狀元威廉森（Zion Williamson）訂下一套減肥課表，並且建議費城76人全能長人安比德（Joel Embiid）應該把他的屁股練得更加強壯。
曾11度入選全明星賽j且5度獲選年度第一隊的巴克利，在球員時期以壯碩的身材與被稱為歷史級的「大屁股」聞名，這讓身高不到200公分的他，一度拿下籃板王頭銜。
雖然他在退休後體重直線上升，但近日他也針對聯盟中幾名球員的身材給予意見，包括夏季聯賽僅打一場的選秀狀元威廉森，「我認為鵜鶘應該要對他的身體進行檢測，我聽說他的體重大約在280磅左右，這樣是打不了NBA的，這對他的膝蓋負擔太大；儘管他相當強壯，但在NBA中每個人都是這樣，我希望他能夠取得成功，但他肯定需要一個減肥計劃。」
巴克利強調，雖然自己在大學時期體重也曾達到300磅，但當他加入NBA後一口氣就瘦了50磅，這讓他在最終成為名人堂球星，「鵜鶘有很棒的訓練體系，我也很喜歡葛里芬（David Griffin）和簡崔（Alvin Gentry），但他們必須要有所計畫，看看威廉森的最佳體重該是多少。」
至於生涯以「大屁股」著稱的巴克利，同樣給予76人中鋒安比德意見，呼籲他在休賽季期間好好練練自己的屁股，「他應該把他的肥屁股練得更有型一點。當我1984年加入76人時，我生命中最重要的人對著我說『你太胖了，又慵懶。』那個人是馬龍（Moses Malone），讓我決定雕塑身材，並且減掉了50磅。」
身為聯盟中最具天賦的長人之一，安比德對於飲食和身材的控制卻一直為人詬病，過去他曾透露自己是個蔬菜厭惡者，甚至時常喝下一大罐的雞尾酒，不過今年夏天安比德捨棄這些壞習慣，直言正在度過一段最健康的暑假。
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