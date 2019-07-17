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NBA／不代表澳洲打世界盃 西蒙斯放眼東奧

2019-07-17 10:10聯合報 記者劉肇育╱即時報導

剛獲76人頂薪續約的西蒙斯，今天在個人推特上宣布，不會代表澳洲出征世界盃，但期待...
剛獲76人頂薪續約的西蒙斯，今天在個人推特上宣布，不會代表澳洲出征世界盃，但期待打東京奧運。 美聯社
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在昨天傳出獲得費城76人提前續約五年1.7億美元後，明星後衛西蒙斯Ben Simmons）今天在個人推特上宣布不代表澳洲出征中國大陸世界盃男籃賽的消息，不過他強調，明年的東京奧運，自己仍希望能披上澳洲戰袍，為家鄉帶回榮耀。

經紀人保羅（Rich Paul）上周就對外宣稱他將不會出征世界盃後，西蒙斯今天也透過個人推特發出聲明，表示與團隊已經達成不代表澳洲出賽的共識，「我仍會回到澳洲舉辦個人訓練營，並且與國家隊一同訓練，甚至是參與練習賽。」

西蒙斯指出，會做出這樣的決定，是希望能在新賽季開打前提前回到費城備戰，「我們認為這才是最好的做法，我將在九月回到費城，提前熟悉我的新隊友以及為即將到來的新賽季做準備。」

不過西蒙斯強調，對於澳洲國家男籃擁有的天賦，他感到相當期待，隨著2020東京奧運的時間愈來愈近，他也希望明年有機會代表澳洲出征東京，「我會感到相當榮幸，能代表我的國家站上在東京舉行的世界最盛大的體育舞台。」

西蒙斯在青少年時期就曾代表澳洲國家隊出征2013年大洋洲錦標賽，並且助隊拿下金牌，不過在2016年時他以備戰新秀賽季為由，退出了里約奧運澳洲男籃代表隊，儘管澳洲國家隊主帥雷曼尼斯（Andrej Lemanis）多次表態希望再徵召西蒙斯出征8月底的世界盃男籃賽，確定無法如願。

澳洲在這次世界盃的分組賽是與加拿大、立陶宛和塞納加爾同組，為了迎戰列強，澳洲國家隊也徵召包括伯加特（Andrew Bogut）、米爾斯（Patty Mills）、英格斯（Joe Ingles）、拜恩斯（Aron Baynes）等NBA球員助陣。

西蒙斯76人Ben Simmons
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