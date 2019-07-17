NBA／雷霆感性揮別衛少 火箭將不為他改變打法

2019-07-17 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



休士頓火箭今天宣布完成奧克拉荷馬雷霆明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）交易案。 截圖自火箭官方推特 分享 facebook

休士頓火箭今天宣布完成奧克拉荷馬雷霆明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）交易案，新賽季「雷霆雙少」將重新聚首休士頓，對於球隊將擁有兩大頂尖進攻武器，火箭主帥丹東尼（Mike D’Antoni）強調，團隊將暫時不會在打法上做出太大改變。

火箭在今天的交易案中，送出了主控保羅（Chris Paul）與兩個受保護的首輪選秀權以及2021與2025年的首輪選秀交換權，換回仍有四年合約在身的衛斯特布魯克。

對於火箭將在下賽季同時擁有昔日「雷霆雙少」，且也是聯盟進攻破壞力最強大的兩門進攻武器，外界皆臆測火箭可能在打法上作出大幅的變動，不過這樣的說法遭到火箭主帥丹東尼否認，「我們不會調整太多，只會微調，對於大家說我們不改變就不足以贏球的說法，根本就是胡扯。」

而雷霆老闆班奈特（Clayton Bennett）、總管普雷斯帝（Sam Presti）則是發出聲明祝福與感謝衛斯特布魯克，普雷斯帝說：「我們與衛斯特布魯克討論了他的生涯規劃，並做出了分道揚鑣的決定，這是他希望的選擇，他是我們在此建隊以來最重要的球星，他為這座城市留下難以磨滅的成就，我們為此感到驕傲。」

“Russell Westbrook is the most important player in the brief history of the OKC Thunder. He has left an indelible mark on this team, city and state.” -GM Sam Presti pic.twitter.com/53SbwyAIXl — OKC THUNDER (@okcthunder) July 17, 2019

隨後普雷斯帝也公開歡迎保羅的到來，「能得到保羅這種級別的領袖與組織者，再加上多個選秀權，讓我們能夠為球隊訂下長遠的計畫，我們歡迎保羅重新回到奧克拉荷馬市，他過去曾與黃蜂在此打球，為雷霆的遷徙鋪平了路。」