NBA／雷霆感性揮別衛少 火箭將不為他改變打法

休士頓火箭今天宣布完成奧克拉荷馬雷霆明星後衛衛斯特布魯克(Russell Westbrook)交易案。 截圖自火箭官方推特 分享 facebook

休士頓火箭今天宣布完成奧克拉荷馬雷霆明星後衛衛斯特布魯克(Russell Westbrook)交易案,新賽季「雷霆雙少」將重新聚首休士頓,對於球隊將擁有兩大頂尖進攻武器,火箭主帥丹東尼(Mike D’Antoni)強調,團隊將暫時不會在打法上做出太大改變。

火箭在今天的交易案中,送出了主控保羅(Chris Paul)與兩個受保護的首輪選秀權以及2021與2025年的首輪選秀交換權,換回仍有四年合約在身的衛斯特布魯克。

對於火箭將在下賽季同時擁有昔日「雷霆雙少」,且也是聯盟進攻破壞力最強大的兩門進攻武器,外界皆臆測火箭可能在打法上作出大幅的變動,不過這樣的說法遭到火箭主帥丹東尼否認,「我們不會調整太多,只會微調,對於大家說我們不改變就不足以贏球的說法,根本就是胡扯。」

而雷霆老闆班奈特(Clayton Bennett)、總管普雷斯帝(Sam Presti)則是發出聲明祝福與感謝衛斯特布魯克,普雷斯帝說:「我們與衛斯特布魯克討論了他的生涯規劃,並做出了分道揚鑣的決定,這是他希望的選擇,他是我們在此建隊以來最重要的球星,他為這座城市留下難以磨滅的成就,我們為此感到驕傲。」

“Russell Westbrook is the most important player in the brief history of the OKC Thunder. He has left an indelible mark on this team, city and state.” -GM Sam Presti pic.twitter.com/53SbwyAIXl

隨後普雷斯帝也公開歡迎保羅的到來,「能得到保羅這種級別的領袖與組織者,再加上多個選秀權,讓我們能夠為球隊訂下長遠的計畫,我們歡迎保羅重新回到奧克拉荷馬市,他過去曾與黃蜂在此打球,為雷霆的遷徙鋪平了路。」

Presti: “Getting a player of Chris’ caliber gives us another experienced playmaker and leader, while the additional draft picks continue to allow us to further commit to the long-term vision that we are embarking on for the Thunder.” pic.twitter.com/4mxXM6ilQg