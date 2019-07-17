NBA／看IG才知KD加盟 籃網：他愛我們球風

2019-07-17 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



KD為何選擇籃網？ 總管馬克思透露玄機。 截圖自NBA on TNT官方粉絲團 分享 facebook

NBA明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在今年季後選擇透過先簽後換的方式，離開效力了三個賽季的金州勇士轉戰布魯克林籃網，雖然外界對於杜蘭特轉隊原因眾說紛紜，不過籃網總管馬克斯（Sean Marks）透露，在雙方第一次碰面時，杜蘭特就強調很喜歡籃網所呈現的比賽風格與拚勁。

杜蘭特在今年總冠軍賽期間遭受阿基里斯腱傷勢賽季提前報銷，季後他更親自宣布將離開勇士轉戰籃網，並在新賽季與厄文（Kyrie Irving）搭擋出擊，讓籃網瞬間躍升聯盟一線勁旅。

談到杜蘭特的加入，籃網總管馬克思在今天受訪時表示，雙方在第一次碰面時杜蘭特就強調相當欣賞籃網球風，「我喜歡這個體系，以及球員打球的方式，我看到他們是多麽努力在打球，且永遠不放棄比賽，這讓我們總是不敢小看他們。」

不過馬克思也表示，雙方在那次接觸後就未再交談，杜蘭特決定加盟的消息，他還是透過社群網站才知曉，「我們當天晚上預計要與他電話會談，然後我們正準備開會，因為那時有些媒體報導杜蘭特已經刪去一些球隊的消息，而我們仍被考慮，這是大家都能閱讀到的訊息，然後杜蘭特就宣布了這個消息，這當時在我們辦公室可是大新聞。」

對於在季後一口氣招攬入兩名頂尖球星，馬克思坦言球隊勢必會有所改變，但不會因此影響到教頭亞特金森（Kenny Atkinson）的執教風格，「他們必須開始推動球隊文化，因為他們都是菁英級別的球員，我們必須與他們互相學習，我對此感到興奮，期待看看這支球隊會呈現出什麼樣的發展。」