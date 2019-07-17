蜘蛛人立刻接班鋼鐵人？ 鵜鶘最終還是輸家

很多專業人士和媒體都認為，紐奧良鵜鶘是今夏自由球員市場贏家之一，因為即使失去聯盟排名前五球星戴維斯，但鵜鶘透過交易、選秀、簽約，還是收穫滿滿。鵜鶘總管葛里芬(前騎士總管)運籌帷幄，幫助鵜鶘在一個夏天就完成重建。甚至還有媒體看好，只要2019選秀狀元威廉森保持健康打出身價，鵜鶘可能已經很接近西區季後賽。

大家都太樂觀，也對鵜鶘的年輕球員、天賦給予太高期待。鵜鶘無奈交易送走戴維斯，早已註定這個小市場小球隊，幾乎很難吸引一線球星加盟的鵜鶘，未來幾年都很難翻身。

鵜鶘總管葛里芬(左)運氣超好，先意外抽到狀元籤撿到威廉森(右二)，再於戴維斯交易案中狠狠打劫湖人，讓球隊免於立刻崩盤的冏境。 美聯社 分享 facebook

除了天縱英才狀元威廉森，鵜鶘陣中已經沒有任何一個球星，後衛哈勒戴可能很接近，但他的帶隊能力、輸出將在新賽季面臨更大考驗。至於威廉森，夏季聯盟只打不到一場比賽就因為膝傷停賽，威廉森耐戰力和適應NBA能力都蒙上一層陰影。

鵜鶘的現在和未來 充滿各種變數

從自由球員市場、薪資操作、補強來看，鵜鶘應該得到很高評價。無奈交易戴維斯，從湖人獲得三名潛力新人哈特、鮑爾、英格倫，以及三個首輪籤，送走前鋒希爾出清薪資空間，簽下上季三分球命中率4成1的35歲老射手瑞迪克，再用兩個次輪籤換來爵士前鋒費佛斯，鞏固籃板和內線。

更幸運的就是抽中狀元簽選進威廉森，首輪17順位再幸運選來20歲攻防兼備的196公分後衛華克。華克入選今年夏季聯盟第一隊，賭城夏季聯賽媒體甚至開玩笑，華克的表現應該是今年的狀元新人，評價之高，超乎預期。

鵜鶘在第17順位選到的新人華克在夏季聯盟大展身手入選第一隊，這下讓不少鵜鶘球迷欣喜若狂，好像新球季馬上就能打進季後賽一樣！ 美聯社 分享 facebook

葛里芬非常聰明，他的操作、組合、眼光和戰略非常精準，一個夏天就為鵜鶘完成重建，找來每一塊拼圖，每個位置都有兩名可以替換的球員。

鵜鶘這套陣容非常有天賦，未來性很高，甚至被評為沒有上限，這也是為什麼鵜胡即使失去聯盟排名前五球星戴維斯，卻依舊被評為「贏家」關鍵。

鵜鶘其實還是一支非常菜的重建球隊，經驗、團隊、防守都是問題，他們得花幾年時間找到先發、替補和角色球員，教練團也要保持耐心，教會年輕球員如何防守和理解比賽。

眼下三大考驗 鵜鶘馬上就要面對

1、威廉森的能力：沒有人懷疑威廉森的天賦和未來，但夏季聯盟不到半場的場上表現，威廉森的投籃很差，完全跟不上NBA水平，防守平平，節奏和處理球的能力都很粗糙。除了耐戰力和健康，威廉森究竟是不是貨真價實的超級狀元新人，可能要保留一點。

戴維斯(左)早已是聯盟中的超級球星，威廉森(右)除了口氣清新、笑容更迷人外，想要打出戴維斯般的鬼神成績恐怕不是兩、三年內就辦得到的。 歐新社、美聯社 分享 facebook

2、經驗：哈特、英格倫、鮑爾都還很菜，華克、威廉斯也菜，瑞迪克很老，全隊最重要的兩大核心是後衛哈勒戴和前鋒費佛斯，這兩人都不是領袖型球星，兩人要帶領全新組合菜鳥大隊，挑戰艱鉅。

3、防守：菜鳥多、經驗嫩，最直接會遇上的困難是防守，一支重建球隊防守不好，重新組合團隊沒有防守，就會像上季的湖人，空有天賦，但防守不行，防守一旦出現大缺口，球隊就難救。

鵜鶘成功交易戴維斯，也成功做了最完美的補強和善後，但菜鳥成群，沒有球星，年輕潛力球員未來性和空間都還不確定，這是小市場小球隊最難解的悲哀，就像神盾局長尼克福瑞期待蜘蛛人馬上就能扛起鋼鐵人的重任，結果卻是一場災難。

江山代有人才出，但想要立刻接班可沒那麼容易，蜘蛛人(左)雖然天賦很高，但沒有像鋼鐵人東尼·史塔克(右)那樣的沉著穩定。 聯合報系資料照片 分享 facebook

鵜鶘還需要很多運氣，威廉森要能成為大將，鮑爾和英格倫、華克需要有一、兩個打出球星潛力，鵜鶘的重建和操作才有意義和未來。我認為鵜鶘終究還是輸家，翻身太難，兩、三年內還會一團混亂，不會是季後賽球隊。