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瓊斯盃／NBA G聯盟圓夢 南韓李大成稱華格納貴人

2019-07-16 20:09聯合報 記者林宋以情╱即時報導

南韓射手李大成。圖／中華籃協提供
南韓射手李大成。圖／中華籃協提供
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上季在KBL（南韓職籃）奪下最有價值球員（MVP），南韓射手李大成，繼2017年後二度造訪瓊斯盃。他2017-18年曾赴美國NBA發展聯盟（G-league），也特別感謝就讀美國夏威夷楊百翰大學期間的教練、現任中華女籃主帥的華格納（Albert Kenyon Wagner），直呼華格納是改變他一生的貴人。

29歲南韓射手李大成是梁東根接班人，他上季幫助蔚山太陽神拿下總冠軍，自己榮膺MVP頭銜，李大成表示，美國發展聯盟的歷練，對他職業生涯很有幫助，明年也計畫二赴G聯盟挑戰。

「其實當時南韓也很多人不看好，質疑我的能力。」李大成不否認自己大器晚成，但仍不顧外界眼光，執意前往美國圓夢，加入老鷹隊旗下發展聯盟海鷹隊（Erie BayHawks），直到近年站穩國家隊地位，他透露每天早上4點半就起床練投，早上練投500顆三分球，休季期間也不例外。

「我知道自己的年齡已經沒辦法挑戰NBA，身手也不是最佳。」李大成說但NBA一直是我的夢想之一，「在那裏也結識中國大陸好手郭艾倫，是非常好的經驗。」

這回來到台灣，李大成還特別想與大學恩師華格納碰面，並打聽到華格納現在擔任中華女籃主帥。李大成特別感謝華格納在他就讀楊百翰大學時對他的啟發和關照，「他以前不時就把我叫進辦公室，鼓勵我可以挑戰NBA，他是我籃球生涯的貴人，影響我很深。我知道他現在在台北，很可惜沒辦法碰面謝謝他。」

NBA瓊斯盃老鷹
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