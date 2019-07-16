NBA／圖利香蕉船組合？ 保羅被指像政客人緣差

2019-07-16 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



一名不具名的NBA球員表示，時任球員工會主席的保羅在勞資談判時只會圖利「香蕉船兄弟」，犧牲中下階層球員的權益。 歐新社 分享 facebook

2015年因一起搭乘香蕉船出海，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）、安東尼（Carmelo Anthony）和保羅（Chris Paul）被美國媒體稱為「香蕉船組合」，但現在卻穿出質疑聲音，認為擔任球員工會主席主席的保羅只為香蕉船組合謀福利。

曾和保羅同隊過的馬丁（Kenyon Martin）受訪時就曾提到，保羅並不受球員歡迎，因為他許多動作都暗著來，「大家覺得他像個政治家，但大家並不信任政治家。」他舉例說，保羅和高層、教練常偷偷摸摸打交道，如此作為引起隊友質疑，「你不會知道裡面發生什麼事，只能猜測。」

馬丁認為，保羅有時是帶著私心處理事情，所作所為已經讓一些人失去信任。

就像呼應馬丁先前受訪內容，昨天《The Athletic》一篇報導也有匿名球員指稱，保羅只圖利一些頂尖球員，像是香蕉船組合的成員，沒有顧及中下階層球員的權益。

該名消息來源認為，保羅等人只對頂薪和頂級球員有興趣，「基本上，球員工會是在幫助整個香蕉船成員，他們的薪資是取自中產球員，這讓中產球員無法得到應有的待遇。」

保羅雖被指稱為頂級球員圖利，但球星是NBA聯盟門面，是吸引觀眾埋單的主要原因，但有些球員就沒受到太多關愛，像莫里斯（Marcus Morris）才剛決定和尼克隊簽下1年1500萬美元合約。

在此同時，今年中產球員年薪約是925萬美元，已高於過往，若對薪資不滿，矛頭也該瞄準聯盟薪資上限和球團，而非保羅。