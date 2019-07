NBA／歐尼爾15年前賭注輸了 勇士教頭裝不知情

大歐尼爾(中)與柯爾(左)。圖為2008年大歐加盟太陽,柯爾時任球隊經理。 美聯社 分享 facebook 「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)15年前的誇口意外成真,他當時提到,若有教練能5年內率隊4度打進總冠軍戰,他願意在節目上親吻教練的腳作為懲罰,這段影片最近就被翻出來,不過完成這項成就的勇士隊教頭柯爾(Steve Kerr)似乎不打算讓歐尼爾執行當時承諾。

2004年,當歐尼爾和「小飛俠」布萊恩(Kobe Bryant)率湖人隊打進總冠軍戰,代表教頭「禪師」傑克森(Phil Jackson)連同執教公牛隊時期,所屬隊伍在5年內4闖總冠軍賽。

臉型比現在小一圈的歐尼爾,當時推崇「禪師」功績外提到,若是有名教練能帶領球隊5年內4闖總冠軍賽,他願意在節目《誰敢來挑戰》親吻這名教練的腳,還可以附帶一塊起司當佐料,他自信說:「這不可能再完成的。」

不料15年後柯爾卻率勇士5度闖進總冠軍賽,還收到「俠客」當年誇下海口的影片,不過勇士教頭看來不要歐尼爾實踐諾言,他在推特上標註歐尼爾,寫道:「為我們都好,我會假裝今天早上衛斯特(David West)沒傳給我這段影片。」

歐尼爾則是不改搞笑風格,笑說相信兩人很快會在節目上相會,他還會確認起司是自己想要的口味。

且不只柯爾達成歐尼爾15年前認為「不可能的任務」,熱火教頭史波史特拉(Erik Spoelstra)也曾在「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)在邁阿密時期,率隊5年4闖總冠軍賽。

Hey @SHAQ, I’m going to do us both a favor and pretend that @D_West30 didn’t send this to me this morning. pic.twitter.com/oFhpTPYjOo