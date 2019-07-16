NBA／歐尼爾15年前賭注輸了 勇士教頭裝不知情

2019-07-16 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



大歐尼爾(中)與柯爾(左)。圖為2008年大歐加盟太陽，柯爾時任球隊經理。 美聯社 分享 facebook 「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)15年前的誇口意外成真，他當時提到，若有教練能5年內率隊4度打進總冠軍戰，他願意在節目上親吻教練的腳作為懲罰，這段影片最近就被翻出來，不過完成這項成就的勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）似乎不打算讓歐尼爾執行當時承諾。

2004年，當歐尼爾和「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）率湖人隊打進總冠軍戰，代表教頭「禪師」傑克森（Phil Jackson）連同執教公牛隊時期，所屬隊伍在5年內4闖總冠軍賽。

臉型比現在小一圈的歐尼爾，當時推崇「禪師」功績外提到，若是有名教練能帶領球隊5年內4闖總冠軍賽，他願意在節目《誰敢來挑戰》親吻這名教練的腳，還可以附帶一塊起司當佐料，他自信說：「這不可能再完成的。」

不料15年後柯爾卻率勇士5度闖進總冠軍賽，還收到「俠客」當年誇下海口的影片，不過勇士教頭看來不要歐尼爾實踐諾言，他在推特上標註歐尼爾，寫道：「為我們都好，我會假裝今天早上衛斯特（David West）沒傳給我這段影片。」

歐尼爾則是不改搞笑風格，笑說相信兩人很快會在節目上相會，他還會確認起司是自己想要的口味。

且不只柯爾達成歐尼爾15年前認為「不可能的任務」，熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）也曾在「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）在邁阿密時期，率隊5年4闖總冠軍賽。