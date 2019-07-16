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NBA／送走杜蘭特 勇士總管：難忘KD天賦

2019-07-16 15:37聯合報 記者林宋以情╱即時報導

勇士總管難忘杜蘭特天賦。 路透
勇士總管難忘杜蘭特天賦。 路透
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金州勇士今夏一口氣向兩位前總冠軍賽MVP告別，杜蘭特（Kevin Durant）前往布魯克林，伊古達拉（Andre Igoudala）則被送往灰熊隊。勇士總管麥爾斯（Bob Myers）表示，對兩人的離開都相當不捨。

杜蘭特確定離開勇士隊前，麥爾斯曾親自飛至紐約與他會談，顯見對杜蘭特的重視。麥爾斯表示，他對於KD的離去很能調適，也希望球迷能夠理解，杜蘭特將是灣區史上最傑出的球員之一，但若以一個籃球迷立場，難免不捨。

「我熱愛籃球，光是能看他練習、比賽就是件樂事。」麥爾斯表示，如杜蘭特一般極具天賦的球員並不多見，這三年能近距離見證他的天賦和籃球技巧，他會銘記在心。

另外為了薪資額度，忍痛將2015年FMVP伊古達拉送走，麥爾斯坦言這是困難的決定，如果不感到心痛，就代表從未和這些球員建立關係，「但我相信過往並肩作戰的回憶，不會跟著球團改變消逝。」

過去令人聞風喪膽的勇士五小解體，柯瑞（Stephen Curry）表示這三年非常難忘，儘管外界都稱勇士陣容無敵，但這並不保證冠軍頭銜，要讓球員間產生化學效應、徹底融入並不是件容易的事，「我們一同拚戰三場總冠軍賽，並兩度封王，我對我們的成就引以為傲。」

勇士杜蘭特柯瑞
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