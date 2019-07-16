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NBA／中產球員不開心 工會主席保羅成箭靶

2019-07-16 16:40聯合新聞網 綜合報導

一名不具名的NBA球員表示，時任球員工會主席的保羅在勞資談判時只會圖利頂級球員，...
一名不具名的NBA球員表示，時任球員工會主席的保羅在勞資談判時只會圖利頂級球員，犧牲中下階層球員的權益。 美聯社
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剛被火箭交易至雷霆的球星保羅（Chris Paul），不只領導風格遭前隊友批評，他身為球員工會主席，為球員謀取薪資福利應是皆大歡喜，然近日爆出代表勞方的他並不受到球員歡迎。

《The Athletic》記者史特勞斯（Ethan Strauss）昨日透露，一名不具名的NBA球員表示，時任球員工會主席的保羅與聯盟簽訂的新版勞資談判協議（Collective Bargaining Agreement）圖利頂尖球員，批評保羅只優先考慮球星利益，犧牲中下階層球員的權益。

這位匿名球員更點名和保羅為香蕉船兄弟的詹姆斯（LeBron James）及安東尼（Carmelo Anthony）等人，認為當初簽下的勞資協議，單方面在幫助這夥人發財，他說：「他們主張頂薪跟超級頂薪球員的利益，但基本上，這一切都是在圖利整個香蕉船黨。他們的錢取自中產球員的薪水，這讓這些球員得不到應有的待遇。」

雖然保羅可能不受歡迎，但圖利頂尖球員的說法有待商榷。儘管頂薪薪資與日俱增，但NBA球員還仍未完全獲得實質相對應的報酬。另外，球星多半是聯盟門面，是吸引球迷花錢觀賽的主因；同時球星對於球隊影響力，難以完全用多位綠葉球員替代，因此獲取較高薪資實屬合理。

至於該匿名球員所提及的中產薪資，事實上每年也有所成長，今年的全額中產年薪估計將近925萬美元。若仍舊因薪資感到不滿，報導表示應歸咎於聯盟薪資上限，而非球員。

Carmelo AnthonyChris PaulLeBron James
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