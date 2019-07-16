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NBA／詹姆斯與戴維斯輪休？湖人新賽季課題

2019-07-16 16:11世界日報 編譯組／綜合報導

詹姆斯與戴維斯(右)。 路透
詹姆斯與戴維斯(右)。 路透
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隨著戴維斯（Anthony Davis）與詹姆斯（LeBron James）加入湖人隊後，「工作量管理」（Load management）將成為湖人隊面臨的課題之一，因為他們希望球隊能在明年打出一個神奇賽季。

近年來，NBA球員輪休已成常態，本賽季出現所謂「工作量管理」模式，主要是讓球員在常規82場比賽中休息，保持身體健康，好調整進入艱苦的季後賽，而這個詞彙也成為近年來球員輪休的官方理由。

戴維斯在13日湖人隊記者會後，他就這個議題與湖人新任總教練佛蓋爾（Frank Vogel）進行討論，主要是因包括詹姆斯、戴維斯與卡珍斯（DeMarcus Cousins）等核心球員，都有因傷曾於賽季縮短上場時間。

由於手指、腳踝、肩膀、肘部與臀部受傷，戴維斯在紐奧良只打了56場比賽，在他七年職業生涯賽季中，從未在一個賽季中打超過75場比賽。

但這位全明星前鋒自6月被湖人隊收購後，在記者會首次發表的講話中並未提到任何有關工作量管理。他的目標是打滿82場比賽。

也因此，佛蓋爾如何管理他的球員，可能是湖人隊下個賽季可否成功的一個重要因素。

上賽季詹姆斯因左側腹股溝傷缺席17場比賽，這也是詹姆斯16年職業生涯中，因傷錯過最多場比賽的球季。即將於12月過35歲的他，健康對他與湖人隊來說至關重要。

而與湖人簽下一年合約的卡珍斯，上賽季在金州勇士隊大部分時間都在從左腳跟腱損傷中恢復，之後他在勇士隊第一輪季後賽系列賽中，迎戰快艇隊撕裂了左側四頭肌。

佛蓋爾分享他如何處理上場時間的哲學。他說：「我非常依賴醫療團隊，我們聘請Judy Seto監督團隊上場時間計畫，不管她與詹姆斯或戴維斯見面，提出怎樣的工作計畫，我都支持。」

工作量管理最初是聖安東尼奧馬刺隊使用，他們過去20年中、五次NBA冠軍賽期間，每年都有資深球員，這通常意味著有時球迷付錢看比賽，但想看到的球星並未參加該場比賽。這也使NBA總裁席佛（Adam Silver）在2017年3月向球隊老闆提出備忘錄，敦促他們對休賽的球星進行了解。

甫加入快艇隊的雷納德（Kawhi Leonard），因對自己健康狀況與球隊有所分歧，與馬刺隊分道揚鑣。上個賽季他在暴龍隊常規賽中只打60場比賽，減少身體磨損。

帶領暴龍隊贏得球隊第一個總冠軍，雷納德承認工作量管理，幫助他度過整個賽季，如今他與另一名新球員、雙肩受傷的保羅（Paul George）工作量管理，也將成為快艇隊挑戰。

湖人詹姆斯戴維斯
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