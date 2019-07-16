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NBA／促成快艇組雙巨頭 衛斯特期待洛城內戰

2019-07-16 11:01聯合報 記者劉肇育╱即時報導

快艇引進喬治與雷納德，又留下貝佛利，三人合計入選過11次防守球隊，戰力大升級。 ...
快艇引進喬治與雷納德，又留下貝佛利，三人合計入選過11次防守球隊，戰力大升級。 截圖自快艇官方推特
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洛杉磯快艇在今年夏天成功補進雷納德（Kawhi Leonard ）與喬治（Paul George）的兩名聯盟一線球星，成為外界公認的季後補強大贏家，而在幕後操盤一切的衛斯特（Jerry West）在今天受訪時強調，引進兩名頂尖球星並不代表快艇已經是強隊，他也相當期待新賽季將登場的洛城內戰。

曾兩度拿下NBA年度最佳行政人員獎的衛斯特，除了球員時期成就輝煌，退役轉入球團行政工作後更是展現驚人的操盤能力，不僅曾幫助前東家湖人選進了布萊恩（Kobe Bryant），還讓灰熊、勇士等隊幻化為聯盟一線勁旅，早已是聯盟公認的最佳總管之一。

2017年衛斯特則是成為快艇球團執行委員會的成員之一，並且被認為在今年季後操盤了快艇的補強工作，不過他近日在接受訪問時表示，自己僅是在招攬球星與交易過程中發揮「很小」的作用，將功勞歸給快艇管理階層。

衛斯特強調，在喬治的交易案中，雷納德確實占了更關鍵的角色，「我認為球員間都會保持聯繫，如果沒有雷納德去影響喬治，我並不確定他是否會願意加盟，當然後面就也不會有我們與雷霆間的交易談判。」

而衛斯特促成雷納德與喬治的加盟，不僅讓快艇躍升聯盟一線勁旅，還粉碎了同城湖人組成三巨頭的期待，新賽季雷納德與喬治也將領軍快艇出戰擁有詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）雙星的湖人，讓衛斯特直言相當期待，「這將會聯盟四位頂級球星的對決，下賽季的洛城內戰肯定會非常精彩，我已經迫不及待感受那如同季後賽的氣氛。」

快艇喬治雷納德
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