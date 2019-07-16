親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

郭台銘輸了初選 幕僚透露：曾馨瑩笑得燦爛像朵花

一帶一路後遺症？1外籍生配3女 大陸學伴變「慰安」？

運動筆記另一片風景 – 洞爺, 函館, 薰衣草海外初體驗 從浪漫的北海道函館開始
健行筆記2019/06/30 絕美秘境探險✨鼻頭角欄杆外✨山徑DJ們，收起你的擴音機，試著聽聽大自然的聲音吧！
NBA2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 鵜鶘 (7月15日)

NBA／西蒙斯傳續簽5年頂薪 詹姆斯吐嘲祝賀

2019-07-16 09:46聯合報 記者劉肇育╱即時報導

76人在今天傳出與後衛西蒙斯（Ben Simmons）簽下五年1.7億美元的提前...
76人在今天傳出與後衛西蒙斯（Ben Simmons）簽下五年1.7億美元的提前頂薪續約。 美聯社
分享

費城76人在今天傳出與後衛西蒙斯（Ben Simmons）簽下五年1.7億美元的提前頂薪續約，確保了球隊核心陣容在未來幾年將不會面臨解散，而洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）在得知小老弟續簽頂薪合約後，也用好友間吐嘲的方式恭賀西蒙斯。

身為2016年選秀狀元的西蒙斯，雖然生涯第一個賽季因傷一場未打，不過在2017年復出後他隨即以出賽81場，繳出平均15.8分8.2助攻8.1籃板的全能表現奪下新人王獎項，並在本賽季成為聯盟史上第二快達成2000分1000籃板1000助攻的球員，僅次於「大Ｏ」羅伯森（Oscar Robertson），且比魔術強森（Magic Johnson）和詹姆斯快上9場和33場比賽。

在今年幫助76人闖進東區季後賽第二輪並在與暴龍苦戰七場吞敗後，西蒙斯今天也傳出獲得球團青睞，將與他提前簽下五年總價1.7億美元的合約，在巴特勒（Jimmy Butler）季後被交易到熱火、瑞迪克（JJ Redick）簽約鵜鶘的情況下，新賽季西蒙斯也被認為將在後場扛起更重的責任。

對於西蒙斯傳出獲得76人球團的續約，詹姆斯也在個人社群網站上恭賀小老弟，並開玩笑說：「該死的兄弟，我當年跟你借五塊錢，你卻是對著我笑而不答，這與1.7億相比算什麼，恭喜我的小老弟，以你為傲。」

76人在今年夏天雖然面臨了巴特勒和瑞迪克兩名主力轉隊，但續留哈里斯（Tobias Harris）、交易來熱火理查森（Josh Richardson）和簽下霍福特（Al Horford）都被認為填補起了所需戰力，新賽季仍有望在東區有所作為。

西蒙斯76人詹姆斯
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

NBA／簽羅素非炒短線 總管稱勇士仍能衝擊西區

2019-07-16 09:01

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-07-11 11:15

快艇是今夏最大贏家 但拚冠還需要很多運氣

2019-07-15 07:00

NBA／「魔獸」下一站未定 哈沃德：我愛洛城

2019-07-15 17:53

NBA／林書豪將辦夏日市集 月底會球迷

2019-07-15 17:17

NBA／飛紐約見KD 柯瑞：不是當說客

2019-07-15 17:05

NBA／專注與湖人磨合 戴維斯辭退世界盃

2019-07-15 15:41

NBA／共享「字母哥」寶座 鵜鶘新秀譜家族佳話

2019-07-15 15:16

NBA／想奪更大榮耀 安戴托昆波：別再叫我MVP

2019-07-15 14:31

NBA／巫師將奉上頂薪續約 比爾未來動向受矚

2019-07-15 14:15

NBA／被鵜鶘交易 戴維斯「看IG才知道」

2019-07-15 13:52

NBA／看各隊補強 戴維斯：喬治交易案最瘋狂

2019-07-15 13:30

NBA／現役效力選秀母隊最久 柯瑞：實在太瘋狂

2019-07-15 12:42

NBA／挖角暴龍教練團 湖人打造全新助教陣容

2019-07-15 12:27

NBA／勇士想再衝擊總冠軍 柯瑞認為格林是關鍵

2019-07-15 11:54

NBA／昔狀元佛爾茲拚復出 球評：他已恢復健康

2019-07-15 11:35

NBA／讓賢23號美意未成真 AD與詹皇都很失望

2019-07-15 11:16

NBA／傳曾拿史密斯換伊古達拉 騎士遭勇士拒絕

2019-07-15 11:01

顛覆以往組團操作 「雷納德爭奪戰」的真正意義

2019-07-14 07:00

隊史最具天賦的陣容 鵜鶘新球季可不是來陪榜

2019-07-12 07:00

追不上西區軍備競賽 金塊就此掉出前八？

2019-07-11 07:00

與喬治分手也很體面 雷霆來不及再轟轟烈烈？

2019-07-10 07:00

「尼」的酒館被「網」打了烊 說不心酸那是假的

2019-07-10 07:00

組全明星邊緣人獲好評 爵士能否衝擊西冠？

2019-07-09 07:00

熱火遲來的巴特勒 萊里的浴火重生之術

2019-07-08 18:41

湖人vs.快艇 誰才是真正洛杉磯王者？

2019-07-08 07:00

雷納德的遠大計畫 快艇就等這一刻

2019-07-07 13:40

自由市場補強到位 國王陣容完整充滿希望

2019-07-05 07:00

賭上一年的等待 籃網巨星合體能走多遠？

2019-07-04 07:00

先求止血再談後續 勇士的緩兵之計

2019-07-03 18:16

76人再次大洗牌 三高問題怎麼解決？

2019-07-03 07:00

千山萬水獨行不為名利 杜蘭特到底在想什麼？

2019-07-02 07:00

老鷹頻頻累積資產 重建速度或將超乎預期

2019-06-28 07:00

年度MVP來得太晚 NBA頒獎典禮沒人看

2019-06-27 07:00

選秀會無驚奇 灰熊不佔尼克便宜可惜了

2019-06-26 07:00

坐擁6000萬美元薪資空間 快艇卻難成氣候

2019-06-25 07:00

火箭的拚冠之路 該留下保羅還是哈登？

2019-06-21 07:00

頂級新秀沒份 暴龍、勇士能否靠選秀再闖決賽？

2019-06-20 07:00

湖人贏在當下 總冠軍指日可待

2019-06-17 07:00
看更多

熱門文章

NBA／勇士想再衝擊總冠軍 柯瑞認為格林是關鍵

2019-07-15 11:54

NBA／「魔獸」下一站未定 哈沃德：我愛洛城

2019-07-15 17:53

NBA／飛紐約見KD 柯瑞：不是當說客

2019-07-15 17:05

羽球／球后開工！ 戴資穎奧運積分首站打開場

2019-07-15 19:36

NBA／現役效力選秀母隊最久 柯瑞：實在太瘋狂

2019-07-15 12:42

籃球／富邦勇士申請加盟ABL 將以新莊為主場

2019-07-15 16:41

NBA／專注與湖人磨合 戴維斯辭退世界盃

2019-07-15 15:41

NBA／讓賢23號美意未成真 AD與詹皇都很失望

2019-07-15 11:16

籃球／3隊確定不打職籃 CBL：還不會放棄

2019-07-15 16:18

NBA／看各隊補強 戴維斯：喬治交易案最瘋狂

2019-07-15 13:30

NBA／巫師將奉上頂薪續約 比爾未來動向受矚

2019-07-15 14:15

NBA／林書豪將辦夏日市集 月底會球迷

2019-07-15 17:17

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-15 18:51

日職／王柏融雖暫離球場 周邊效益卻正在發酵

2019-07-16 07:00

溫網／不敵球王無緣金盃 費德勒仍贏得喝采

2019-07-15 18:32

NBA／被鵜鶘交易 戴維斯「看IG才知道」

2019-07-15 13:52

瓊斯盃／中華藍逆轉勝 陳盈駿：看到學弟不畏懼

2019-07-15 22:13

NBA／想奪更大榮耀 安戴托昆波：別再叫我MVP

2019-07-15 14:31

MLB／柳賢振7局無關勝負 道奇延長賽擊敗紅襪

2019-07-15 13:06

溫網／費德勒球迷多 約克維奇轉念喊蠢

2019-07-15 21:26

中職／彭政閔17日澄清湖最終戰 8月起引退巡迴

2019-07-15 15:34

MLB／差點接力完全比賽 光芒無緣大聯盟紀錄

2019-07-15 11:02

籃球／知悉富邦申請加盟ABL 陳建州盼共創三贏

2019-07-15 18:20

籃球／富邦進軍ABL？ 陳建州：讓台灣籃球走出去

2019-07-15 19:33

MLB／老牌工具人DFA 紅襪沒叫林子偉回大聯盟

2019-07-16 08:16

日職／陽岱鋼三安猛打養樂多 巨人延長賽獲勝

2019-07-15 21:42

NBA／共享「字母哥」寶座 鵜鶘新秀譜家族佳話

2019-07-15 15:16

溫網／台灣首次雙冠！ 謝淑薇、詹詠然大豐收

2019-07-16 00:45

MLB／續寫勝投紀錄 陳偉殷有2難關

2019-07-16 00:18

籃球／CBL等不到第4隊 SBL第17季加快腳步

2019-07-16 00:25

NBA／簽羅素非炒短線 總管稱勇士仍能衝擊西區

2019-07-16 09:01

MLB／今日戰績表 田中優質先發助洋基擊落藍鳥

2019-07-15 15:29

中職／萬昭清先發5局失2分 二軍生涯首勝

2019-07-15 18:22

瓊斯盃／台灣內戰藍勝白 陳盈駿讚學弟

2019-07-16 00:21

NBA／西蒙斯傳續簽5年頂薪 詹姆斯吐嘲祝賀

2019-07-16 09:46

中職／雙獅會大咖名投、日本一監督東尾修開球

2019-07-15 18:56

溫網／破紀錄超長戰役 約帥5霸：永生難忘一役

2019-07-16 00:45

美國羽賽／麟洋配因傷棄權 兄弟情仍贏得掌聲

2019-07-15 16:01

中職／南韓 「國民打者」李承燁 21日為猿開球

2019-07-15 14:40

溫網／差1球奪最年長大滿貫 費德勒：繼續前進

2019-07-16 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top