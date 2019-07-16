NBA／西蒙斯傳續簽5年頂薪 詹姆斯吐嘲祝賀

2019-07-16 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



76人在今天傳出與後衛西蒙斯（Ben Simmons）簽下五年1.7億美元的提前頂薪續約。 美聯社 分享 facebook

費城76人在今天傳出與後衛西蒙斯（Ben Simmons）簽下五年1.7億美元的提前頂薪續約，確保了球隊核心陣容在未來幾年將不會面臨解散，而洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）在得知小老弟續簽頂薪合約後，也用好友間吐嘲的方式恭賀西蒙斯。

身為2016年選秀狀元的西蒙斯，雖然生涯第一個賽季因傷一場未打，不過在2017年復出後他隨即以出賽81場，繳出平均15.8分8.2助攻8.1籃板的全能表現奪下新人王獎項，並在本賽季成為聯盟史上第二快達成2000分1000籃板1000助攻的球員，僅次於「大Ｏ」羅伯森（Oscar Robertson），且比魔術強森（Magic Johnson）和詹姆斯快上9場和33場比賽。

在今年幫助76人闖進東區季後賽第二輪並在與暴龍苦戰七場吞敗後，西蒙斯今天也傳出獲得球團青睞，將與他提前簽下五年總價1.7億美元的合約，在巴特勒（Jimmy Butler）季後被交易到熱火、瑞迪克（JJ Redick）簽約鵜鶘的情況下，新賽季西蒙斯也被認為將在後場扛起更重的責任。

對於西蒙斯傳出獲得76人球團的續約，詹姆斯也在個人社群網站上恭賀小老弟，並開玩笑說：「該死的兄弟，我當年跟你借五塊錢，你卻是對著我笑而不答，這與1.7億相比算什麼，恭喜我的小老弟，以你為傲。」

76人在今年夏天雖然面臨了巴特勒和瑞迪克兩名主力轉隊，但續留哈里斯（Tobias Harris）、交易來熱火理查森（Josh Richardson）和簽下霍福特（Al Horford）都被認為填補起了所需戰力，新賽季仍有望在東區有所作為。