NBA／簽羅素非炒短線 總管稱勇士仍能衝擊西區

2019-07-16 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



勇士總管麥爾斯否認換來羅素是為了炒短線。 截圖自勇士官方推特 分享 facebook

金州勇士在今年季後明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）的先簽後換交易案中，獲得布魯克林籃網主控羅素（D'Angelo Russell），不過卻也被外界解讀為交易來羅素只是在為未補強鋪路，但勇士總管麥爾斯（Bob Myers）在今天受訪時澄清，強調會交易來羅素完全是看中他的潛力。

勇士在杜蘭特轉戰籃網的先簽後換交易案中，透過四年1億1700萬美元的價碼簽下羅素，不過這樣的補強卻被認為與勇士現有陣容並不相容，甚至傳出勇士可能在下賽季就將他交易出去，換取所需的補強資源。

對於這樣的說法，勇士總管麥爾斯在今天受訪時重申對於羅素加盟的高度期待，「我知道媒體都是如何推測和撰寫這件事，但這是他們的工作，我們獲得他並不是為了未來的交易，我們甚至還沒看過他穿著球衣為我們打任何一場比賽，但大家卻都已經說我們會交易他，這並不是我們所規劃的。」

如何讓羅素融入這支球隊仍是勇士努力的方向，尤其是在湯普森（Klat Thompson）歸隊日程未定的情況下，羅素被看好將為勇士提供所需的進攻火力支援，這也讓麥爾斯對於新賽季的勇士充滿期待，「我們在他身上看到很多潛力。或許西區已經變得愈來愈競爭，但我認為我們仍有條件與之抗衡，尤其當我們擁有湯普森、柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）這樣的核心時，我們仍是一個能獲勝的團隊。」

對於今年夏天球隊一口氣揮別了杜蘭特、伊古達拉（Andre Iguodala）和李文斯頓（Shaun Livingston）等人，麥爾斯也坦言確實是一件困難的事情，「他們都是我相當喜歡的人，我們一起為這支球隊努力的回憶是不會改變的，這是在商言商中最困難的一件事，但未來我們仍會見面，不論他們是在哪一支球隊，我都祝福他們。」