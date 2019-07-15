NBA／讓賢23號美意未成真 AD與詹皇都很失望

2019-07-15 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



詹皇(左)讓賢23號美意未果，與戴維斯(右)兩人很失望。 美聯社 分享 facebook

新球季將披洛杉磯湖人球衣出征的戴維斯（Anthony Davis），因聯盟規定及商業因素考量下，他將著3號球衣亮相，對於加盟湖人首季未能如願穿上23號球衣，戴維斯透露，得知此消息時自己與詹姆斯（LeBron James）都十分失望。

今年夏天湖人迎來戴維斯，「一哥」詹姆斯展開雙手熱烈歡迎新援到來，也決定要改穿6號球衣，將23號球衣讓給戴維斯，不過卻因為聯盟規定及商業考量只能暫時作罷，戴維斯最終選擇了自己籃球生涯第一個號碼，展開湖人生涯。

「是的，我想我跟詹姆斯對此都很失望，因為這件事蠻重大的。」談到加入湖人首季無法穿23號球衣，戴維斯說，「我從高中起到上個球季都是穿23號，詹姆斯提出要把23號讓給我，結果因為聯盟規定，必須要重新選擇一個號碼，對此我們都感到蠻鬱悶的。」

戴維斯表示，雖然比賽中自己必須要穿3號、詹姆斯穿23號球衣，但在練習時戴維斯會著23號，詹姆斯則會穿6號，「他們給了我一份可選號碼清單，我試著把這些號碼擺入2K遊戲中，套在自己的遊戲形象中試試看效果，但沒有找到一個特別有感覺的號碼，所以我選擇換回我籃球生涯的第一個號碼，決定回歸本質。」