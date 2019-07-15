快艇是今夏最大贏家 但拚冠還需要很多運氣

快艇毫無疑問是今年夏天自由球員市場最大贏家，快艇上季48勝西區第八，兩天之內喬治、雷納德兩名聯盟排名前10球星從天而降，快艇儘管損失兩名先發球員和五個首輪籤，但快艇未來兩年都擁有爭冠實力。這樣的賭注和操作，從籃球、爭冠、建隊、商業來看完全值得，也足以贏得「最佳導演獎」。

快艇總教練瑞佛斯(左)的帶兵功力讓人佩服，但快艇高級顧問衛斯特(右)的操盤成果更是讓人嘆為觀止！ 歐新社資料照片 分享 facebook

但雷納德與快艇簽下的是2+1年合約，不是原本預估的3+1年，基本上已經告訴快艇：快艇幾乎把未來5年的年輕籌碼、首輪籤都丟給雷霆，為的就是交易取得喬治，同時得到雷納德加盟，未來兩年不管快艇有沒有奪冠，這個布局能不能成功，快艇兩年後將遇上「各種可能變數」或「劫數」。

雷納德只簽2+1年，全世界都知道雷納德經紀團隊「利益最大化」操作和思維。

1、兩年後雷納德進入NBA年資滿10年，他有機會爭取「超級頂級合約」，在他31歲那年拿到一分五年超過2.2億美元合約。

雷納德未如果能帶著第三個獎盃來拿下史上最高合約，一切將更為美好！ 歐新社資料照片 分享 facebook

2、喬治合約還剩兩年，雷納德可以在兩年後跟喬治一起成為自由球員，如果快艇合體不成功，雷納德還有退路和轉寰空間。

3、2021年夏天有五名大咖球星成為自由球員，包括詹姆斯、戴維斯、喬治、雷納德和安戴托昆波，雷納德有機會再度成為2021年最搶手最火球星，這是創造身價最好的指標和時機。

4、再來就是洛杉磯的商機和曝光，不管是個人合作夥伴、贊助商和球鞋，雷納德未來兩年在這裡都能創造最大利益和市場。

快艇幾乎已經透支2026年以前首輪籤和年輕資產，兩年後如果還要再保留雙巨頭，快艇薪資空間、人才、年輕新血、整體戰力和操作，肯定都會遇上更大麻煩。未來兩年如果快艇成功奪冠，一切還有可能，萬一雷納德+喬治合體不成功，兩年後兩人各自追求最大利益和合約，快艇接下來肯定要為2019年夏天豪賭付出慘痛代價。

如果快艇未來兩季無法奪冠，那只能算喬治太衰了，快艇則將付出極為慘痛的代價。 歐新社資料照片 分享 facebook

NBA追求成功除了最基本球星、天賦、陣容深度、防守、團隊，更重要的是「運氣」，你必須擁有像2011年小牛或2019年暴龍的天賜良機和機運，光有球星、天賦，並不一定保證能贏球+奪冠。

火箭近兩年組成「哈登+保羅」雙星，卻不斷失足都差臨門一腳。勇士挑戰三連霸，季後賽兩大主力球星先後受傷停賽，運氣都不好。塞爾蒂克上季同樣缺少運氣，團隊+默契不好，球員+球星組合不完美，讓塞爾蒂克整軍經武3-4年，最終是白忙一場。

塞爾蒂克一個夏天走了霍福特、厄文、莫里斯、拜恩斯、羅齊爾五名主力，其中有三名先發球員，三名是主力鋒線，塞爾蒂克沒能把握最近兩年最佳奪冠時機，失去這樣的機運，只怕一切都難以挽回。

塞爾蒂克去年只差一場就能殺進總冠軍賽了，本季擁有更豪華的陣容，卻在季後賽第二輪早早出局，實在是人算不如天算。 歐新社資料照片 分享 facebook

快艇現在擁有最美麗前景和情勢，賭盤看好，爭冠排名第一，媒體看好，戰力排名第一，專業人士看好，爭冠排名第一，球迷看好，不管是快艇球迷還是雷納德、喬治球迷，自信爆棚。

決艇萬事俱備，只需要更多運氣，但運氣是執教、操作、戰術跑不出，也投不出來的。