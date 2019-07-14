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NBA／早有預期被交易 鮑爾：期待聯手威廉森

2019-07-14 19:49聯合報 記者林宋以情╱即時報導

今夏自湖人隊交易到鵜鶘隊，後衛鮑爾（Zion Williamson）首度談到得知...
今夏自湖人隊交易到鵜鶘隊，後衛鮑爾（Zion Williamson）首度談到得知被交易心情。 美聯社
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今夏自湖人隊交易到鵜鶘隊，後衛鮑爾（Zion Williamson）首度談到得知被交易心情，表示戴維斯（Anthony Davis）是各隊都想追求的球星，自己早有預期，反而期待轉戰紐澳良，與威廉森（Zion Williamson）合作譜寫新序曲。

湖人隊休季延攬戴維斯與「小皇帝」詹姆斯（Lebron James）攜手打造爭冠陣容，並送走3名年輕球員和3個首輪籤，新秀鮑爾就是其一。有別於父親得知交易消息的憤怒，鮑爾則是早有心理準備。

「過去兩年，我的名字就不時出現在交易傳聞中。」鮑爾上季遭遇腳踝傷勢提前報銷，出賽47場，場均9.9分、5.4助攻、5.3籃板，他說，「這完全不困擾我，我們都對此有所準備。」

鮑爾表示，他知道戴維斯很希望加入湖人，尤其如他一般的名將帶槍投靠，球團很難不想盡辦法爭取，「如果我是初進聯盟的菜鳥，或許會感到失望。但在聯盟兩年後，了解一切都是商業考量，只要有機會打球就已經是恩賜。」

對於新球季鮑爾充滿期待，「我很高興能夠和英格倫、哈特繼續並肩作戰，並與威廉森聯手。加入新球隊也是全新的開始，一切都很新鮮，我會貢獻我的所有。」

鮑爾戴維斯湖人
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