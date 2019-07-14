NBA／年度MVP不滿足 字母哥：僅發揮6成潛力

2019-07-14 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



字母哥自認還未將潛能發揮到極致，目前僅發揮6成的潛力。 美聯社 分享 facebook

今年才拿下聯盟年度最有價值球員（MVP）頭銜，公鹿「一哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）不自滿，自認還未將潛能發揮到極致，目前僅發揮6成的潛力。

安戴托昆波上季場均27.7分、12.5籃板、5.9助攻外帶1.5阻攻、1.3抄截，率公鹿隊拿下聯盟最佳戰績，挺進東區決賽才敗給多倫多暴龍隊，「我還有很多進步空間。」安戴托昆波萬事反求諸己，「在要求別人前，我得嚴以律己。試著追求自我進步，我還有很多努力空間。」

安戴托昆波表示，許多人都認為他已經是MVP，聯盟最頂尖的球員之一，足以主宰賽場，但他自認還能將比賽提升到更高層次，「我想竭盡所能開發我的潛能，現在大約只發揮6成。如果再闖進東區決賽，能有更好的回應，打得更好、執行更確實。」

外傳公鹿隊將在明年夏天向字母哥開出頂薪合約留人，安戴托昆波也表示若雙方都有共同目標，何不像柯瑞（Stephen Curry）、諾維茨基（ Dirk Nowitzki）、布萊恩（Kobe Bryant）甚至鄧肯（Tim Duncan）一樣。」

「效力公鹿邁入第7年，想想實在很瘋狂。」安戴托昆波說，「我的最終目標就是贏得總冠軍。只要彼此有共識，待在公鹿隊20年、25年又有何不可？」