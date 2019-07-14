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NBA／明年夏天續約湖人？ 戴維斯尚未做出承諾

2019-07-14 08:58聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

喊出「賣我」風波後，戴維斯（Anthony Davis）最終確定落腳洛杉磯，新球季將披上湖人隊戰袍出征，而湖人將承接原先戴維斯與鵜鶘的合約，新球季還沒開打，今天的加盟記者會上已有人問到他在明年夏天是否會與湖人續約，戴維斯對此並未做出正面回應。

今年夏天湖人與鵜鶘隊進行交易，湖人迎來戴維斯，鵜鶘則是得到鮑爾（Lonzo Ball）、英格倫（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart）與3枚首輪選秀權，其中包括今年第4順位選秀權。

而湖人將承接原先戴維斯與鵜鶘的合約，戴維斯的合約還剩下兩年，下個球季結束後擁有後年球季的球員選項，他可以選擇跳脫合約成為自由球員。

對於自己明年夏天是否會與湖人續約，戴維斯不願作出承諾，「等到明年時機來臨時，你可以再問我這個問題，我們可以重新討論它。現在我只想專注在這個球季，以及如何能幫助球隊成為一支總冠軍球隊，我的目標就是為這支球隊帶來一個總冠軍。」

而「一哥」詹姆斯（LeBron James）也現身戴維斯的加盟記者會，他在IG放上自己在記者會現場的照片並寫道：「在他的重大日子裡，前來支持好兄弟戴維斯，歡迎來到大家庭。」

戴維斯湖人鵜鶘
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