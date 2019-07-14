NBA／加盟湖人首季穿3號 戴維斯：回到籃球的起點

2019-07-14 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



戴維斯解釋，會選擇3號是因為這是自己籃球生涯的第一個號碼。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人今天幫新援戴維斯（Anthony Davis）舉行加盟記者會，來到洛城的第一季將會披上3號球衣亮相，戴維斯解釋，會選擇3號是因為，這是自己籃球生涯的第一個號碼，「我喜歡能夠回到籃球之路的起點。」

昨天才有消息傳出，由於商業因素考量下，原本詹姆斯（LeBron James）要讓出23號球衣的美意無法在新球季成行，戴維斯要在湖人穿上23號球衣必須要再等一季。

戴維斯說：「這不像是2K遊戲，你可以選擇任何你想要的號碼。聯盟有相關規定，必須在3月15日前提出申請，因此過去就過去了。我選擇3號的原因，是因為這是我籃球生涯的第一個號碼，當時我還只有七年級，當我發現還能選擇3號，我立刻就選了這個號碼。」

今年夏天湖人和鵜鶘隊完成了戴維斯的交易案，戴維斯透露，這筆交易案發生時，自己正在加州看電影，一開始還因為不想打斷電影而沒有接聽經紀人保羅（Rich Paul）的電話，直到後來在社群軟體上看到消息才得知自己被交易到湖人。

而當初為了幫助湖人得到雷納德（Kawhi Leonard），戴維斯放棄了410萬美元的交易保證金，雖然最終湖人在這波搶人大戰中失利，但戴維斯並不後悔自己所做的犧牲，也對接下來湖人的補強感到滿意。

「我認為我們的陣容能和其他任何球隊相抗衡。」戴維斯談到湖人目前陣容時自信地說道，「我們搜集了聯盟具有天賦的球員，我喜歡我們的陣容、喜歡我們的球員，我也非常期待與詹姆斯並肩作戰，他是名出色的領袖，我對新球季非常期待。」