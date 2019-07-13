NBA／勇士走了KD 柯瑞：仍有奪冠實力

2019-07-13 17:40 世界日報 編譯組／綜合報導



柯瑞在名人高球賽記者會說，勇士即使走了KD，下季仍然有奪冠實力。 美聯社 分享 facebook

過去一星期，金州勇士隊陣容大變，杜蘭特（Kevin Durant）出走，伊古達拉（Andre Iguodala）被送走，李文斯頓（Shaun Livingston）被釋出，年輕的明星控衛羅素（D’Angelo Russell）則加盟勇士隊；柯瑞（Stephen Curry）11日首次就勇士隊下季新陣容作出回應，在內華達州美國世紀（American Century）名人高球賽記者會說，勇士隊下季仍然有奪冠實力。

柯瑞說，大家都在關注勇士隊下季實力。他認為，無論隊員有多大變動，勇士隊下季仍然有問鼎總冠軍的水準，這點是不會變的。他、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green），現在加上羅素，已有爭冠的實力，再加上一些年輕隊員，勇士隊仍然值得期待。

柯瑞說，他會盡快與羅素協調，讓兩人盡快產生默契，這樣將有利於勇士隊展開下個球季。他說，自己已經31歲，下季將會設法再提高比賽水準，避免落後。

NBA球壇有傳言說勇士隊可能會將羅素交易出去，因為羅素並非勇士隊原來鎖定的人。只因杜蘭特要出走至布魯克林網隊，勇士隊只好換回一個人，這個人就是羅素。

不過球壇也有人說，羅素並非不能融入勇士隊的快攻戰術。這個快攻風格主要由柯瑞、湯普森與格林三人組成，杜蘭特離開無損這個進攻系統，羅素反而比杜蘭特更容易融入這個系統。羅素可主力控球，讓柯瑞有更多時間投球與發揮三分彈的特長，再加上湯普森，浪花兄弟可以由兩人變成三人。