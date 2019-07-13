親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
籃球
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

震撼彈！太陽花領袖林飛帆 15日接任民進黨副秘書長

中國施壓！斐濟代表處中華民國不見了 外交部強烈譴責

運動筆記升格銅標有多難?-談談IAAF的標籤認證【裝備心得】RUN 希望路跑團的 ASTRO 評測
健行筆記盛夏酷暑中來走跨越百年的歷史古徑＠灣潭古道（淡蘭古道中路）吃驚的天池的廚房
NBA2019夏季聯賽- 老鷹 vs. 馬刺 (7月13日)2019夏季聯賽- 拓荒者 vs. 公鹿 (7月13日)

NBA／勇士走了KD 柯瑞：仍有奪冠實力

2019-07-13 17:40世界日報 編譯組／綜合報導

柯瑞在名人高球賽記者會說，勇士即使走了KD，下季仍然有奪冠實力。 美聯社
柯瑞在名人高球賽記者會說，勇士即使走了KD，下季仍然有奪冠實力。 美聯社
分享

過去一星期，金州勇士隊陣容大變，杜蘭特（Kevin Durant）出走，伊古達拉（Andre Iguodala）被送走，李文斯頓（Shaun Livingston）被釋出，年輕的明星控衛羅素（D’Angelo Russell）則加盟勇士隊；柯瑞（Stephen Curry）11日首次就勇士隊下季新陣容作出回應，在內華達州美國世紀（American Century）名人高球賽記者會說，勇士隊下季仍然有奪冠實力。

柯瑞說，大家都在關注勇士隊下季實力。他認為，無論隊員有多大變動，勇士隊下季仍然有問鼎總冠軍的水準，這點是不會變的。他、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green），現在加上羅素，已有爭冠的實力，再加上一些年輕隊員，勇士隊仍然值得期待。

柯瑞說，他會盡快與羅素協調，讓兩人盡快產生默契，這樣將有利於勇士隊展開下個球季。他說，自己已經31歲，下季將會設法再提高比賽水準，避免落後。

NBA球壇有傳言說勇士隊可能會將羅素交易出去，因為羅素並非勇士隊原來鎖定的人。只因杜蘭特要出走至布魯克林網隊，勇士隊只好換回一個人，這個人就是羅素。

不過球壇也有人說，羅素並非不能融入勇士隊的快攻戰術。這個快攻風格主要由柯瑞、湯普森與格林三人組成，杜蘭特離開無損這個進攻系統，羅素反而比杜蘭特更容易融入這個系統。羅素可主力控球，讓柯瑞有更多時間投球與發揮三分彈的特長，再加上湯普森，浪花兄弟可以由兩人變成三人。

勇士羅素柯瑞
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

NBA／感性謝雷霆 衛少：是你們讓這裡如此美麗

2019-07-13 09:18

NBA／奪冠熱門快艇 新組合讓人想起喬丹配皮本

2019-07-13 15:11

NBA／與安比德合組雙塔 霍福特：非常興奮

2019-07-13 14:21

NBA／再次聯手衛少 哈登不擔心會互斥

2019-07-13 13:00

NBA／KD、厄文合約藏玄機 激勵獎金助簽喬丹

2019-07-13 12:20

NBA／詹皇換6號先暫停 因23號球衣已量產

2019-07-13 10:26

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-07-11 11:15

NBA／暴龍無意交易核心 明夏瞄準巨額薪資空間

2019-07-13 18:30

NBA／選擇湖人 布萊德利：詹皇、AD是主因

2019-07-13 18:10

NBA／稱西蒙斯苦練有成 哈里斯：他跳投好極了

2019-07-13 13:35

NBA／前水貨狀元加入火箭 合約為非保障

2019-07-13 11:50

NBA／哈登、衛少添搭檔 錢德勒協議加入火箭

2019-07-13 11:31

NBA／傳4隊有意伊古達拉 灰熊想換回首輪籖

2019-07-13 10:52

NBA／林書豪帶冠軍戒回台 24日與球迷相見歡

2019-07-12 17:33

NBA／球星大搬風 韋德：換回球衣要變水貨了

2019-07-12 17:10

隊史最具天賦的陣容 鵜鶘新球季可不是來陪榜

2019-07-12 07:00

追不上西區軍備競賽 金塊就此掉出前八？

2019-07-11 07:00

與喬治分手也很體面 雷霆來不及再轟轟烈烈？

2019-07-10 07:00

「尼」的酒館被「網」打了烊 說不心酸那是假的

2019-07-10 07:00

組全明星邊緣人獲好評 爵士能否衝擊西冠？

2019-07-09 07:00

熱火遲來的巴特勒 萊里的浴火重生之術

2019-07-08 18:41

湖人vs.快艇 誰才是真正洛杉磯王者？

2019-07-08 07:00

雷納德的遠大計畫 快艇就等這一刻

2019-07-07 13:40

自由市場補強到位 國王陣容完整充滿希望

2019-07-05 07:00

賭上一年的等待 籃網巨星合體能走多遠？

2019-07-04 07:00

先求止血再談後續 勇士的緩兵之計

2019-07-03 18:16

76人再次大洗牌 三高問題怎麼解決？

2019-07-03 07:00

千山萬水獨行不為名利 杜蘭特到底在想什麼？

2019-07-02 07:00

老鷹頻頻累積資產 重建速度或將超乎預期

2019-06-28 07:00

加拿大探花加入大蘋果 紐約這次有點耐心了嗎？

2019-06-27 18:00

年度MVP來得太晚 NBA頒獎典禮沒人看

2019-06-27 07:00

選秀會無驚奇 灰熊不佔尼克便宜可惜了

2019-06-26 07:00

坐擁6000萬美元薪資空間 快艇卻難成氣候

2019-06-25 07:00

火箭的拚冠之路 該留下保羅還是哈登？

2019-06-21 07:00

頂級新秀沒份 暴龍、勇士能否靠選秀再闖決賽？

2019-06-20 07:00

湖人贏在當下 總冠軍指日可待

2019-06-17 07:00

勇士輸在傷兵、暴龍贏在團隊 NBA改朝換代

2019-06-14 12:21

帶著杜蘭特精神奮戰 勇士續命關鍵在卡珍斯

2019-06-14 07:00
看更多

熱門文章

溫網／費德勒擊敗納達爾 決賽對戰約克維奇

2019-07-13 03:41

NBA／前水貨狀元加入火箭 合約為非保障

2019-07-13 11:50

NBA／詹皇換6號先暫停 因23號球衣已量產

2019-07-13 10:26

NBA／傳4隊有意伊古達拉 灰熊想換回首輪籖

2019-07-13 10:52

NBA／哈登、衛少添搭檔 錢德勒協議加入火箭

2019-07-13 11:31

NBA／感性謝雷霆 衛少：是你們讓這裡如此美麗

2019-07-13 09:18

NBA／再次聯手衛少 哈登不擔心會互斥

2019-07-13 13:00

溫網／謝淑薇打進女雙決賽 挑戰生涯第三座大滿貫冠軍

2019-07-12 23:56

溫網／費納大戰勝出 費德勒：我感到筋疲力盡

2019-07-13 08:21

中職／加入味全龍 川崎宗則：9成想當選手

2019-07-13 11:36

MLB／洋基完封藍鳥 杰曼挾犀利曲球收第11勝

2019-07-13 10:03

NBA／稱西蒙斯苦練有成 哈里斯：他跳投好極了

2019-07-13 13:35

NBA／奪冠熱門快艇 新組合讓人想起喬丹配皮本

2019-07-13 15:11

NBA／KD、厄文合約藏玄機 激勵獎金助簽喬丹

2019-07-13 12:20

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-13 17:12

NBA／與安比德合組雙塔 霍福特：非常興奮

2019-07-13 14:21

中職／不留日職來台灣 川崎宗則就愛挑戰新環境

2019-07-13 12:54

世大運／二退南韓亞運銀牌 蘇柏亞跆拳道奪金

2019-07-13 00:57

溫網／約克維奇闖決賽 賽後鎖定「費納大戰」

2019-07-13 00:34

溫網／費德勒晉決賽 大滿貫45年來最高齡

2019-07-13 11:58

MLB／全隊穿45號追思隊友 天使演接力無安打

2019-07-13 13:59

溫網／詹詠然組合晉混雙決賽 再拚大滿貫金盃

2019-07-13 02:26

中職／曼尼8月來台 味全龍想找「知念型」洋將

2019-07-13 13:08

NBA／暴龍無意交易核心 明夏瞄準巨額薪資空間

2019-07-13 18:30

NBA／選擇湖人 布萊德利：詹皇、AD是主因

2019-07-13 18:10

12強賽／吳昇峰進中華隊？ 黃欽智盼洪總給機會

2019-07-13 00:22

溫網／一盤未失安抵決賽 謝淑薇女雙爭冠

2019-07-13 07:38

瓊斯盃／胡瓏貿三分狂飆 中華藍2分飲恨負日

2019-07-12 22:52

瓊斯盃／洋將被借中華白照贏 教頭：影響不大

2019-07-13 00:29

MLB／6局0失分沒用 達比修有第13場無關勝敗

2019-07-13 07:56

溫網／約克維奇享受比賽 想挑戰2大紀錄

2019-07-13 12:38

MLB／凱利隨道奇回前東家 紅襪播揮拳影片致敬

2019-07-13 09:03

MLB／教士新火球男 20歲小將處女秀飆164公里

2019-07-13 12:40

世大運／ 楊俊瀚未出賽 400接力仍晉級決賽

2019-07-12 19:10

MLB／馬林魚簽進NCAA全壘打王 接棒一朗51號

2019-07-13 08:04

中職／蘇緯達、周思齊建功 兄弟賞猿4連敗

2019-07-12 23:01

中職／看一朗退休不難過 川崎：因為可以一起吃飯

2019-07-13 12:40

瓊斯盃／三分六投全中 胡瓏貿：骰子總會丟到6

2019-07-13 00:33

MLB／全壘打大賽91轟熱力未減 小葛雷諾享受比賽

2019-07-13 09:54

中職／還不想當監督 川崎宗則要雙殺到73歲

2019-07-13 12:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top