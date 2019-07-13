NBA／詹皇換6號先暫停 因23號球衣已量產

2019-07-13 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



由於商業因素考量，詹姆斯換穿6號會再延遲一年，新球季還是會穿23號球衣。 歐新社 分享 facebook

洛杉磯湖人今年夏天迎來戴維斯（Anthony Davis）入隊，「一哥」詹姆斯（LeBron James）也熱烈歡迎、大方要讓出原本所穿的23號球衣，不過最新消息傳出，由於商業因素考量，這個計畫將會再延遲一年，代表詹姆斯將繼續穿23號球衣一年後，再由戴維斯接手。

在詹姆斯的招募下，湖人今年夏天找來戴維斯，但因為兩人上一季都身穿23號球衣，造成「撞號」的情況，外界也關注誰將繼續成為23號球衣的擁有者，而日前詹姆斯透過IG替外界做出解答，計畫換穿回在熱火隊曾使用過的6號球衣，將23號球衣讓給戴維斯。

不過根據《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）報導，詹姆斯將23號球衣讓給戴維斯的事情將被延後到再下一個球季，除了因為聯盟更換球衣截止日期已經結束外，更大的原因是因為詹姆斯23號球衣已被廠商大量製造，廠商並未同意詹姆斯更換背號，因此順延。

在申請更換球衣截止日過後，如果球員希望更換背號，在廠商同意下，聯盟也會同意，球員就可進行變更，但由於詹姆斯的23號球衣已經被大量製造，如果此時更換球衣將會造成廠商產品製造問題，也會讓廠商承受大筆損失，因此要看到詹姆斯改穿6號球衣還要再等一季。