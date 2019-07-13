親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

脫黨「絕對不利」徐巧芯：郭台銘團隊出了戰略上錯誤

高雄大社果菜市場一女遭殺身亡 警已鎖定涉案人追查

運動筆記我好瘦，增肌的路卻好難！六大增肌常見錯誤【教練！我想跑步！】一天兩練有什麼用呢？該怎麼安排？
健行筆記昨日玉山 今日雪山 | 連續二日登上台灣最高點及次高點桃園･龍潭･石門山O形
NBA2019夏季聯賽- 太陽 vs. 中國 (7月13日)2019夏季聯賽- 雷霆 vs. 克羅埃西亞 (7月13日)

NBA／詹皇換6號先暫停 因23號球衣已量產

2019-07-13 10:26聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

由於商業因素考量，詹姆斯換穿6號會再延遲一年，新球季還是會穿23號球衣。 歐新社
由於商業因素考量，詹姆斯換穿6號會再延遲一年，新球季還是會穿23號球衣。 歐新社
分享

洛杉磯湖人今年夏天迎來戴維斯（Anthony Davis）入隊，「一哥」詹姆斯（LeBron James）也熱烈歡迎、大方要讓出原本所穿的23號球衣，不過最新消息傳出，由於商業因素考量，這個計畫將會再延遲一年，代表詹姆斯將繼續穿23號球衣一年後，再由戴維斯接手。

在詹姆斯的招募下，湖人今年夏天找來戴維斯，但因為兩人上一季都身穿23號球衣，造成「撞號」的情況，外界也關注誰將繼續成為23號球衣的擁有者，而日前詹姆斯透過IG替外界做出解答，計畫換穿回在熱火隊曾使用過的6號球衣，將23號球衣讓給戴維斯。

不過根據《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）報導，詹姆斯將23號球衣讓給戴維斯的事情將被延後到再下一個球季，除了因為聯盟更換球衣截止日期已經結束外，更大的原因是因為詹姆斯23號球衣已被廠商大量製造，廠商並未同意詹姆斯更換背號，因此順延。

在申請更換球衣截止日過後，如果球員希望更換背號，在廠商同意下，聯盟也會同意，球員就可進行變更，但由於詹姆斯的23號球衣已經被大量製造，如果此時更換球衣將會造成廠商產品製造問題，也會讓廠商承受大筆損失，因此要看到詹姆斯改穿6號球衣還要再等一季。

詹姆斯戴維斯湖人
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

NBA／感性謝雷霆 衛少：是你們讓這裡如此美麗

2019-07-13 09:18

NBA／傳4隊有意伊古達拉 灰熊想換回首輪籖

2019-07-13 10:52

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-07-11 11:15

NBA／林書豪帶冠軍戒回台 24日與球迷相見歡

2019-07-12 17:33

NBA／球星大搬風 韋德：換回球衣要變水貨了

2019-07-12 17:10

NBA／受湖人AD與朗多招攬 卡珍斯瞄準冠軍戒

2019-07-12 15:01

NBA／衛少、哈登續前緣 MVP連線再添一例

2019-07-12 13:56

火箭MVP合體新挑戰 雷霆滿手選秀權拚重建

2019-07-12 13:00

NBA／莫里斯改簽約尼克 馬刺改網羅萊爾斯遞補

2019-07-12 12:39

NBA／保羅若與雷霆協議分手 傳熱火是可能選項

2019-07-12 12:05

NBA／談球隊變化甚巨 柯瑞：我是最老的了

2019-07-12 10:54

NBA／屬意火箭為新東家 雷霆成全衛少團隊

2019-07-12 10:49

NBA／轉戰雷霆前途未卜 外媒對保羅看法不同調

2019-07-12 10:36

NBA／送走保羅迎接衛少 火箭：為了變得更好

2019-07-12 09:54

NBA／告別喬治與衛少 雷霆手握驚人未來資產

2019-07-12 09:45

NBA／衛少換保羅 雷霆、火箭拋交易震撼彈

2019-07-12 09:33

隊史最具天賦的陣容 鵜鶘新球季可不是來陪榜

2019-07-12 07:00

追不上西區軍備競賽 金塊就此掉出前八？

2019-07-11 07:00

與喬治分手也很體面 雷霆來不及再轟轟烈烈？

2019-07-10 07:00

「尼」的酒館被「網」打了烊 說不心酸那是假的

2019-07-10 07:00

組全明星邊緣人獲好評 爵士能否衝擊西冠？

2019-07-09 07:00

熱火遲來的巴特勒 萊里的浴火重生之術

2019-07-08 18:41

湖人vs.快艇 誰才是真正洛杉磯王者？

2019-07-08 07:00

雷納德的遠大計畫 快艇就等這一刻

2019-07-07 13:40

自由市場補強到位 國王陣容完整充滿希望

2019-07-05 07:00

賭上一年的等待 籃網巨星合體能走多遠？

2019-07-04 07:00

先求止血再談後續 勇士的緩兵之計

2019-07-03 18:16

76人再次大洗牌 三高問題怎麼解決？

2019-07-03 07:00

千山萬水獨行不為名利 杜蘭特到底在想什麼？

2019-07-02 07:00

老鷹頻頻累積資產 重建速度或將超乎預期

2019-06-28 07:00

加拿大探花加入大蘋果 紐約這次有點耐心了嗎？

2019-06-27 18:00

年度MVP來得太晚 NBA頒獎典禮沒人看

2019-06-27 07:00

選秀會無驚奇 灰熊不佔尼克便宜可惜了

2019-06-26 07:00

坐擁6000萬美元薪資空間 快艇卻難成氣候

2019-06-25 07:00

火箭的拚冠之路 該留下保羅還是哈登？

2019-06-21 07:00

頂級新秀沒份 暴龍、勇士能否靠選秀再闖決賽？

2019-06-20 07:00

湖人贏在當下 總冠軍指日可待

2019-06-17 07:00

勇士輸在傷兵、暴龍贏在團隊 NBA改朝換代

2019-06-14 12:21

帶著杜蘭特精神奮戰 勇士續命關鍵在卡珍斯

2019-06-14 07:00
看更多

熱門文章

NBA／保羅若與雷霆協議分手 傳熱火是可能選項

2019-07-12 12:05

NBA／球星大搬風 韋德：換回球衣要變水貨了

2019-07-12 17:10

溫網／費德勒擊敗納達爾 決賽對戰約克維奇

2019-07-13 03:41

火箭MVP合體新挑戰 雷霆滿手選秀權拚重建

2019-07-12 13:00

NBA／談球隊變化甚巨 柯瑞：我是最老的了

2019-07-12 10:54

NBA／受湖人AD與朗多招攬 卡珍斯瞄準冠軍戒

2019-07-12 15:01

NBA／衛少、哈登續前緣 MVP連線再添一例

2019-07-12 13:56

溫網／謝淑薇打進女雙決賽 挑戰生涯第三座大滿貫冠軍

2019-07-12 23:56

瓊斯盃／中華白延長賽搶勝 林庭謙：每場都想贏

2019-07-12 16:35

NBA／莫里斯改簽約尼克 馬刺改網羅萊爾斯遞補

2019-07-12 12:39

NBA／林書豪帶冠軍戒回台 24日與球迷相見歡

2019-07-12 17:33

溫網／約克維奇闖決賽 賽後鎖定「費納大戰」

2019-07-13 00:34

MLB／全壘打大賽神預測 球迷賺進776萬

2019-07-12 11:00

世大運／二退南韓亞運銀牌 蘇柏亞跆拳道奪金

2019-07-13 00:57

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-12 19:12

NCAA交流賽／林家正「大物」隊友來訪 林媽送伴手禮

2019-07-12 16:07

溫網／費納大戰勝出 費德勒：我感到筋疲力盡

2019-07-13 08:21

溫網／詹詠然組合晉混雙決賽 再拚大滿貫金盃

2019-07-13 02:26

NCAA交流賽／廖俊凱攻守出色 美教頭：好想帶回美國

2019-07-12 17:06

瓊斯盃／首戰尬中華白 譚傑龍好心提醒戰術

2019-07-12 18:33

NBA／感性謝雷霆 衛少：是你們讓這裡如此美麗

2019-07-13 09:18

NBA／傳4隊有意伊古達拉 灰熊想換回首輪籖

2019-07-13 10:52

瓊斯盃／胡瓏貿三分狂飆 中華藍2分飲恨負日

2019-07-12 22:52

溫網／與小威爭冠 哈蕾普：相信有獲勝可能

2019-07-12 11:55

足球／美國女足傳奇銅像揭幕 「脫衣跪地」經典重現

2019-07-12 16:20

中職／味全龍覓主場 吳志揚：幫高雄贏回職棒

2019-07-12 16:13

影／瓊斯盃開幕戰 中華白半場2分落後加拿大

2019-07-12 14:12

羽球／增加全方位訓練 周天成身體素質更升級

2019-07-12 17:05

中職／蘇緯達、周思齊建功 兄弟賞猿4連敗

2019-07-12 23:01

世大運／ 楊俊瀚未出賽 400接力仍晉級決賽

2019-07-12 19:10

MLB／槍傷出現併發症 歐提茲接受第3次手術

2019-07-12 16:15

影／瓊斯盃林庭謙三分球連發 中華白延長賽奪首勝

2019-07-12 15:45

溫網／一盤未失安抵決賽 謝淑薇女雙爭冠

2019-07-13 07:38

瓊斯盃／洋將被借中華白照贏 教頭：影響不大

2019-07-13 00:29

MiLB／張育成第4轟出爐 近4戰7安手感燙

2019-07-12 12:03

MLB／洋基完封藍鳥 杰曼挾犀利曲球收第11勝

2019-07-13 10:03

12強賽／吳昇峰想進中華隊 黃欽智：希望洪總給機會

2019-07-13 00:22

瓊斯盃／三分六投全中 胡瓏貿：骰子總會丟到6

2019-07-13 00:33

MLB／6局0失分沒用 達比修有第13場無關勝敗

2019-07-13 07:56

NCAA交流賽／合庫1分險勝 美國隊2勝2敗收場

2019-07-12 18:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top