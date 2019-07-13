NBA／感性謝雷霆 衛少：是你們讓這裡如此美麗

2019-07-13 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



離開待了11年的球隊，下一季將改披火箭隊球衣的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），在交易後於個人社群軟體上發文感謝前東家及奧克拉荷馬這座城市，而即將再與「衛少」成為隊友的哈登（James Harden）也談到新援入隊，他向外界保證，對於兩人的合作，新球季將會充滿樂趣。

昨天NBA自由市場再傳重磅交易，在喬治（Paul George）前進洛杉磯，與雷納德（Kawhi Leonard）攜手加入快艇隊後，雷霆就傳出有意讓「衛少」成為交易籌碼，幫助球隊在重建期中獲取更多有利資源。

最終火箭與雷霆完成交易，火箭預計將送出保羅（Chris Paul）與2024年和2026年首輪選秀權，還有2021與2025年的首輪籤交換權，向雷霆換回衛斯特布魯克。

2008年投入選秀，衛斯特布魯克在首輪第四順位被超音速（雷霆前身）隊選中，開啟NBA生涯，11年球季都效力在單一球隊，期間曾拿下一座年度MVP、入選八次明星賽、拿過兩屆例行賽得分王，連三年締造場均「大三元」表現。

揮別待了11年的球隊，「衛少」感性發表長文向雷霆告別，他表示，自己剛加入球隊時只有18歲，完全不知道將來有這麼多令人驚豔的事情發生，「我現在的情緒很難用言語形容，在奧克拉荷馬的生涯是段很棒的旅程。」

「在奧克拉荷馬，我和一群人一起成長，是這裡的人們讓這裡變得如此特殊，教練、隊友、球迷和整個雷霆團隊，我的朋友們，還有這裡的每個人，是你們讓這裡變成一個美麗的地方，是你們讓我熱愛在這裡打球的時光。」最後衛斯特布魯克寫到，自己將帶著對所有人的感謝離開，「我對你們的關注十分感謝，這就像是一場夢，也是一股旋風。」

哈登也談到再度與「衛少」成為隊友，「我在十歲時就認識Russell，我們就好像一起長大一樣，因此當時離開雷霆時我很悲傷，然而休士頓給我一個家，如今我們現在又聚在一起，我向你們保證，這將會是個充滿樂趣的賽季。」