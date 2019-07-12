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瓊斯盃／中華白延長賽搶首勝 林庭謙：每場都想贏

2019-07-12 16:35聯合報 記者林宋以情╱即時報導

2019年第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，男子組12日彰化體育館登場。中華白首戰對上譚傑龍效力的加拿大英屬哥倫比亞，開賽遭打出15：0，所幸次節起林庭謙、吳永盛、隊長黃泓瀚展開追分，兩隊正規賽戰成平手，延長賽林庭謙連飆兩記三分球獨拿10分，率隊92：84首戰開紅盤。

上屆瓊斯盃最後一場才開胡，中華白今年首勝不用等，讓教頭桑茂森直呼幸運，「執教的第一場國際賽就拿到第一勝，很感謝球員。兩個月集訓期間，也能感受到他們的強烈求勝心。」

中華白隊今年5月就展開集訓，並赴俄羅斯移訓接受輸多贏少的「震撼教育」。旅美好手林庭謙此役攻下全隊最佳24分、4助攻，第二年代表中華白出賽瓊斯盃顯得不再生澀，延長賽扮演關鍵要角。

林庭謙表示，球隊今年集訓早，彼此默契配合也更好，「我們球員間也彼此激勵，來比賽不只是來學經驗，我們每場都想贏。」

泰山高中畢業，我國203公分混血中鋒譚傑龍，雖然同和中華白集訓兩個月，不過瓊斯盃披母校UBC戰袍亮相，此役攻下14分、8籃板、4助攻。

中華隊此役開賽遭加國連飆5記三分球，次節次節助攻孫恩瑤、陳昱瑞，率隊短暫取得超前，但上半場就讓加拿大飆進8記三分球，半場追到兩分差，易籃後雙方比數緊咬，正規賽終了前，黃泓瀚兩罰俱中再度逼平，倒數22.1秒中華隊最後一波進攻沒能把握，雙方進入延長賽。

延長賽林庭謙就連兩記三分球，個人單節獨拿10分，幫助球隊奠定勝基。

男子組12日起一連5天在彰化登場，17日休兵一天後，18日起最後4天回到新北新莊體育館。

中華白林庭謙切入。記者／黃仲裕攝影
中華白林庭謙切入。記者／黃仲裕攝影
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中華白林庭謙快攻雙手灌籃。記者／黃仲裕攝影
中華白林庭謙快攻雙手灌籃。記者／黃仲裕攝影
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譚傑龍代表加拿大英屬哥倫比亞出賽。記者／黃仲裕攝影
譚傑龍代表加拿大英屬哥倫比亞出賽。記者／黃仲裕攝影
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瓊斯盃中華隊譚傑龍
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