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NBA／談球隊變化甚巨 柯瑞：我是最老的了

2019-07-12 10:54聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

尋求連霸失利的勇士隊新球季面臨重大挑戰，當家球星柯瑞也有感而發。 歐新社
尋求連霸失利的勇士隊新球季面臨重大挑戰，當家球星柯瑞也有感而發。 歐新社
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隨著杜蘭特（Kevin Durant）出走轉披籃網隊球衣，老將伊古達拉（Andre Iguodala）、李文斯特（Shaun Livingston）等人也離開球隊，尋求連霸失利的勇士隊新球季面臨重大挑戰，當家球星柯瑞（Stephen Curry）在高球賽時談到球隊雖然發生很多變化，但只要能夠凝聚在一起，事情還是會朝正向發展。

愛打小白球的柯瑞，本周再度前往參加全美世紀名人高爾夫球錦標賽，當地時間12日起展開一連三天三輪賽事，他也將與父親老柯瑞（Dell Curry）同場揮桿競技。

柯瑞在高球場接受訪問時談到球隊陣容上發生的變化，他說：「我們有很大的變化，但只要我們能凝聚成一個團隊，事情就會繼續朝好的方向發展。對我來說，湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、剛加盟的羅素（DAngelo Russell）以及許多渴望證明自己的年輕球員，這個陣容看上去有很大不同，但我的打球的目標及冠軍級別的籃球不會改變，我對此感到興奮。」

談到杜蘭特，柯瑞認為大家一起度過很特殊的三年，在這三年中勇士都闖進總冠軍賽並拿下其中兩冠，「身為一個團隊，我們做到了很多，每個人都在談論我們球隊所擁有的天賦，但這並不意味著你能將那些天賦揉合在一起，我對這段旅程感到自豪，現在我們將嘗試重新去創造它。」

但隨著伊古達拉及李文斯頓的離開，31歲的柯瑞也成為隊上最老的球員，同時他也清楚知道自己必須要扛起領導球隊的重擔、要繼續提升自己，「伊古達拉與李文斯特他們一直是以正確方式做事的人，有著最好的職業素養，我認為他們的油箱中還有很多油，看到他們出現在其他球隊感到有趣但也很奇怪。」

最後柯瑞談到新援羅素，他認為擁有這樣的全能球員能夠幫助勇士，「相信我們很快就會有化學反應，我們會從彼此中學到很多。」

柯瑞勇士羅素
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