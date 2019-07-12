NBA／哈登再攜手衛少 火箭老闆：會很有意思

2019-07-12 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



衛斯特布魯克（左）將與「大鬍子」哈登（右）再度於火箭成為隊友。 歐新社 分享 facebook

NBA今天再傳重磅交易，雷霆隊與火箭隊達成協議，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）將與「大鬍子」哈登（James Harden）再度成為隊友，火箭則送出保羅（Chris Paul）前往奧克拉荷馬，而火箭老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）證實這筆交易，且認為新球季應該會很有意思。

在喬治（Paul George）前進洛杉磯，與雷納德（Kawhi Leonard）攜手加入快艇隊後，雷霆就傳出有意讓「衛少」成為交易籌碼，幫助球隊在重建期中獲取更多有利資源。

今天《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）先是披露火箭與雷霆的這筆交易，火箭預計將送出保羅與2024年和2026年首輪選秀權，還有2021與2025年的首輪籤交換權，向雷霆換回衛斯特布魯克。

而火箭老闆費爾提塔隨後證實了這筆交易，「我們非常激動能擁有衛斯特布魯克，我看過他在雷霆的表現，他的運動能力非常好。」同時他表示，若是沒有保羅的幫助，球隊也無法改寫例行賽隊史最佳戰績，「保羅的表現令人難以置信，他會被深深想念的。」

隨著湖人、快艇、籃網等隊都在自由市場開啟後有重磅交易案傳出，連續兩年在季後賽不敵勇士隊、無緣登上西區第一位置的火箭，直到今天才有大筆交易案傳出。

費爾提塔說：「在賽季結束後我就說過，我們永遠不會按兵不動，總會努力變得更好，我認為這筆交易讓我們成為一支更好的球隊，我不喜歡失去保羅，但為了讓球隊變得更好，我們做了必須要做的事情。」

對於新球季將看到哈登攜手衛斯特布魯克，費爾提塔認為這樣的組合將會非常有趣，「我認為這會非常有趣，哈登和衛斯特布魯克想在一起打球，新球季應該會很有意思。」