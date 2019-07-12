隊史最具天賦的陣容 鵜鶘新球季可不是來陪榜

鵜鶘今夏先是抽到狀元籤，爾後交易掉2012年自家選秀狀元戴維斯(Anthony Davis)，正式邁入球隊下一個新紀元。而等待著紐奧良鵜鶘隊的不是遙遙無期的黑暗，而是球隊有史以來最具天賦的陣容。

小市場球隊喜迎被譽為下一位詹姆斯的野獸狀元威廉森(Zion Williamson)，搭配戴維斯交易案主菜，被戲稱為湖人小將包的制服組鮑爾(Lonzo Ball)、英格倫(Brandon Ingram)、哈特(Josh Hart)，以及4號籤又拿去交易8號籤換來中鋒海耶斯(Jaxson Hayes)，在自由市場又清出團隊薪資空間，保有未來彈性，同時獲得不錯的補強操作。

鵜鶘上季因為與戴維斯決裂，球隊戰績直墜卻意外抽到狀元籤，季後更拿戴維斯換進一票好手。球隊脱離戴維斯時代雖然有些感傷，但未來卻充滿光明與希望。 美聯社 分享 facebook

現在的鵜鶘無論是新賽季能立即作出貢獻的即戰力或是未來的潛力股陣容，再再讓人見識到球團今夏令人稱讚的手腕。留不住球星的小市場球隊也可以有令人期待的新賽季。

自由市場一裡一外神操作

自由市場上管理階層的兩大重要簽約，先是一紙合理好用的2年2650萬價碼，補上球隊最缺乏的射手缺口，35歲全隊最年長的瑞迪克(JJ Redick)將提供他寶貴的大賽經驗與生涯三分球命中率41.3%的火力支援。

在爵士角色逐漸淪為頂級苦力的費佛斯(Derrick Favors)，上季場均僅出賽23分鐘，然而其實他年僅不過27歲，即將邁入生涯顛峰的階段，攻守兩端的均衡球風都被球團寄予厚望能和狀元威廉森搭擋展現內線威力。新球季被預料將以先發登場，在鵜鶘保持健康的話很有機會獲得更多出賽空間，且一舉超越上季11.8分7.4籃板1.4火鍋的成績單。

鵜鶘用不錯的價錢簽下穩定的射手瑞迪克，錢完全花在刀口上，精準不浪費！ 歐新社資料照片 分享 facebook

湖人小將轉隊後必爆發的定律

從羅素(D'Angelo Russell)、藍道(Julius Randle)，甚至祖巴茲(Ivica Zubac)師出湖人卻在轉隊找到另一片天的例子來看，新球季鮑爾、英格倫的成長更令人增添想像空間。養傷大半季的兩人，新球季將滿血回歸，一般預料未來兩人也遲早將扛起先發。

鵜鶘過去一直想尋找專職的主力控衛，讓哈勒戴(Jrue Holiday)能往上打到得分後衛的位置，過去也曾是樂透選秀發跡的斐頓(Elfrid Payton)在上季顯然不是解答。湖人交易案一舉得到先發的鮑爾，替補的哈特，控球位置上的輪替將有機會得到紓解。球團交易來鮑爾，就是想加強借重他組織及防守特質，來提升球隊後場防守質量，與加強進攻傳導球的流動性，與更多快速攻防轉換的發動。即便鮑爾的投籃並不穩定，但就以控場組織，加強第一線防守壓迫的指揮官定位，21歲的鮑爾確實展現出有可貴的潛質。

過去曾有小KD美譽的英格倫，踏進聯盟後的成長曲線偏慢，不禁浮現出過譽聲浪。 英格倫近兩年例行賽分別只打了59、52場，斷斷續續的傷勢困擾，也影響他的球技維持與調整，保持健康將是他新賽季的一大課題。上個球季在詹姆斯連續缺陣之際，英格倫一度打出隊中得分王，首要攻擊箭頭的企圖心去證明他的能耐。 整個例行賽他則是繳出18.3分5.1籃板3助攻的表現，投籃命中率49.7%，三分球則是由39%降到僅33%。

鵜鶘上賽季無論團隊得分、助攻、籃板甚麼都好，都有聯盟前十水準，唯獨單場失分控制倒數第四太爛。英格倫若要突破湖人時期給人的既定印象，除了能自己投籃得分外，更要想辦法和隊友串連起攻勢，以及做好基本功，從防守端、籃板保護去幫助到球隊，才有籌碼發揮年輕就是本錢的快速防守反擊。

英格倫(14號)、鮑爾(2號)都是極具天賦的年輕球員，但季中受到戴維斯交易傳聞的影響，心情大受影響。新球季遠離繁華的洛杉磯後，正好可以專心打球，並且要讓湖人高層再一次後悔。 歐新社資料照片 分享 facebook

夏季聯盟讓人驚豔的初試啼聲

狀元郎威廉森在眾所矚目下，僅在夏季聯盟初登板9分鐘就膝傷退場，儘管傷勢可能不嚴重，但球團保險起見也宣布威廉森將缺席所有剩餘的夏季聯盟賽事。球團的謹慎其來有自，先前威廉森登記的體重已是全聯盟第二重，加上他的強力野獸派打法，確實讓人擔憂他雙膝必須承受的負荷。

威廉森被看好是未來頂尖球星的人選，球團對他是特別保護，連夏季聯賽都不敢讓他多打。 美聯社 分享 facebook

鵜鶘還有許多年輕球員要培養，也不急著威廉森以救世主之姿扛起球隊，交付醫療團隊與訓練師，去調整威廉森的體態與健康，才是完善保護球隊資產的長遠之計。而目前如火如荼進行中的夏季聯盟，鵜鶘暫時拿下3勝1敗，扣除未能欣賞到威廉森的英姿外，要點名一裡一外令人驚豔的組合，分別是第八順位的中鋒海耶斯，與第17順位的加拿大籍後衛亞歷山大-華克(Nickeil Alexander-Walker)。

6尺11吋的海耶斯擁有高度機動性，他的補防封阻追魂鍋，以及彈性驚人的隔人爆扣，成為夏季聯賽的一大亮眼，看過去就像是年輕版的麥基那樣的體能出眾。現階段海耶斯的進攻手段多半以空中接力配合、補灌、擋拆跟進為主的轟炸籃框，雖有點中距離投籃能力，但還不成氣候，且沒有低位腳步的運用，夏季聯賽目前暫時繳出20.5分5.5籃板數據。 若他能有效擠進開季輪值名單，應該能幫鵜鶘在內線擴大協防範圍，設下另一道屏障保護籃框。

換來的新秀海耶斯在夏季聯賽大展身手，頗讓球迷感到驚艷。 美聯社 分享 facebook

看看亞歷山大-華克這幾場的擋拆執行、與突破過人之後的各種上籃技巧與手感，說有樂透區前10水準可能都不為過。 目前他能夠繳出24.5分7助攻3.5籃板，他不僅能夠作為攻擊發動機，自主創造得分機會，組織傳導也有預期之上的水準，6尺5吋的他，比起哈特，他的身材更顯優勢，但是兩人的防守皆還有待加強就是。目前亞歷山大-華克的比賽樣本數還太少，就但夏季聯賽的觀察他的確值得球隊培養，也有潛力成為球隊靈活調度遊走於一、二號的球員。

無論是瑞迪克、費佛斯的帶槍投靠，或是湖人小將團的加盟，還有新秀等著出頭的競爭，加上躍居陣中唯一全明星的哈勒戴，留下原有的米勒(Darius Miller)、還有穆爾(E’Twaun Moore)以及十分便宜的歐卡佛(Jahlil Okafor)。

球隊在各位置的輪換上不缺人手，雖然小市場球隊沒有吸引頂級巨星加盟的誘因，但是現在起將是鵜鶘最有潛力、天賦的時代，展望新球季他們可不是來陪榜的而已，如此天賦下若陣容磨合得宜，衝擊季後賽都有可能。

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