NBA／雷納德轉戰西區 76人：至少要進東決

2019-07-11 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



東區少了雷納德，76人誓言要進分區決賽。 美聯社 分享 facebook 今年季後賽驟死戰被暴龍隊球星雷納德（Kawhi Leonard）投進絕殺球，讓76人隊2018到19賽季旅程停在東區季後賽第二輪，不過確定續留的前鋒伊尼斯（James Ennis III）對新賽季可是充滿信心，放話費城代表可以總冠軍賽。

上季從火箭轉戰76人的伊尼斯，以2年410萬美元合約續留費城，他認為新賽季球隊不會遇到太大阻礙，因為雷納德已經轉戰西區。

他也提到，這就是他選擇續約的原因之一，「因為這是支好隊伍，有很好機會獲勝，東區現在是戰國時代。」他還表示，上季球隊就有很好機會，現在雷納德又轉戰西區的快艇隊，「所以我們會一路挺進東區決賽。」

除了續約伊尼斯，76人重整過程還包括留下哈里斯（Tobias Harris）、從自由市場找來禁區大將霍福特（Al Horford）；哈里斯是以5年1億8千萬美元留下，霍福特則是同意4年1億9百萬美元的合約。

76人還從巴特勒（Jimmy Butler）「先簽後換」交易中得到熱火隊後衛里查森（Josh Richardson），另外和西蒙斯（Ben Simmons）努力談約中。

不過暴76人還要面對上季打下東區龍頭的公鹿隊挑戰，且籃網隊補進杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）和喬丹（DeAndre Jordan ）後聲勢也看漲，也為新球季開戰前再添討論度。