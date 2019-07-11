NBA／衛少洩露想去熱火 交易卡在他薪水難匹配

2019-07-11 17:08 聯合新聞網 綜合報導



雷霆隊衛斯特布魯克。 美聯社 分享 facebook

雷霆自從將二哥喬治（Paul George）送至快艇後，便展開快拆式重建，交易完前鋒葛蘭特（Jerami Grant），又有意與其他隊商談衛斯特布魯克（Russell Westbrook），其中熱火為盛傳下家。

交易風聲傳開，便有網友繪製衛斯特布魯克身穿熱火0號球衣圖片，並發佈至Instagram，好巧不巧交易案當事人看到此貼文還按了讚，或許暗示衛斯特布魯克有意願前往南灘，和剛加盟的巴特勒（Jimmy Butler）聯手。

不過目前雙方交易談判陷入僵局，兩隊團隊薪資狀況讓交易窒礙難行；雷霆目標致力避稅，目前薪資超過豪華稅線225萬美元的他們，試圖將人送走，不過另一方熱火在以先簽後換拿到巴特勒，導致球隊薪資受1.389億上限限制，面臨衛斯特布魯克來季高達3820萬美元的薪資，在薪資無法匹配情況下交易難成，且真欲成事，熱火勢必以3換1，這將使得球員人數降至12人，而非目前14人，事後熱火還得找人補足球員名單。

何況熱火擺明不想送出鋒線阿德巴約（Bam Adebayo）與剛簽約的新秀赫洛（Tyler Herro）。赫洛夏季聯賽表現火熱，場均19分、4籃板、3助攻，展現天賦足實讓人垂涎，雷霆希望透過交易吸收此一年輕戰力，無奈熱火不放人，成交易卡關原因之一。