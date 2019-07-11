親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

「罷韓煎餅」又有麻煩！議員：國稅局找上門了

運動筆記PUMA Hybrid Astro 迷你接力賽！輸了要穿OXOX！？第34回薩羅馬湖超馬。初50K完賽紀錄
健行筆記2019/06/29 一日桃山喀拉業［日本百名山］近畿屋頂⋯ 大台ヶ原山！
NBA2019夏季聯賽- 勇士 vs. 金塊 (7月11日)2019夏季聯賽- 公鹿 vs. 中國 (7月11日)

NBA／衛少洩露想去熱火 交易卡在他薪水難匹配

2019-07-11 17:08聯合新聞網 綜合報導

雷霆隊衛斯特布魯克。 美聯社
雷霆隊衛斯特布魯克。 美聯社
分享

雷霆自從將二哥喬治（Paul George）送至快艇後，便展開快拆式重建，交易完前鋒葛蘭特（Jerami Grant），又有意與其他隊商談衛斯特布魯克（Russell Westbrook），其中熱火為盛傳下家。

交易風聲傳開，便有網友繪製衛斯特布魯克身穿熱火0號球衣圖片，並發佈至Instagram，好巧不巧交易案當事人看到此貼文還按了讚，或許暗示衛斯特布魯克有意願前往南灘，和剛加盟的巴特勒（Jimmy Butler）聯手。

不過目前雙方交易談判陷入僵局，兩隊團隊薪資狀況讓交易窒礙難行；雷霆目標致力避稅，目前薪資超過豪華稅線225萬美元的他們，試圖將人送走，不過另一方熱火在以先簽後換拿到巴特勒，導致球隊薪資受1.389億上限限制，面臨衛斯特布魯克來季高達3820萬美元的薪資，在薪資無法匹配情況下交易難成，且真欲成事，熱火勢必以3換1，這將使得球員人數降至12人，而非目前14人，事後熱火還得找人補足球員名單。

何況熱火擺明不想送出鋒線阿德巴約（Bam Adebayo）與剛簽約的新秀赫洛（Tyler Herro）。赫洛夏季聯賽表現火熱，場均19分、4籃板、3助攻，展現天賦足實讓人垂涎，雷霆希望透過交易吸收此一年輕戰力，無奈熱火不放人，成交易卡關原因之一。

薪資足球Instagram
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

追不上西區軍備競賽 金塊就此掉出前八？

2019-07-11 07:00

NBA／快艇宣布雷納德與喬治簽約 補強戰力爭霸

2019-07-11 06:17

NBA／ESPY頒獎 「字母哥」勇奪兩大獎成大贏家

2019-07-11 11:27

NBA／看中領導力與經驗 巫師與湯瑪斯簽約

2019-07-11 10:01

NBA／卡特續約老鷹仍未定 上場時間是關鍵

2019-07-11 10:15

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-07-11 11:15

NBA／讓詹姆斯改打控衛？ 湖人教頭：還沒決定

2019-07-11 15:55

NBA／詹皇14歲兒子首次風車扣籃 前隊友笑稱是嬰兒吊扇

2019-07-11 15:27

NBA／雷納德轉戰快艇 暴龍前隊友：期待對決

2019-07-11 15:23

NBA／湖人、快艇補強亮眼 勇士搬新家反而黯淡

2019-07-11 12:57

NBA／安東尼難回NBA？ 畢拉普斯：他太看重得分數據

2019-07-11 12:56

NBA／快艇要打造史上最強 傳有意網羅伊古達拉

2019-07-10 17:19

NBA／不再厭惡格林 哈沃德：他是我想成為的人

2019-07-10 16:57

NBA／別為雷納德離開哭泣 尤基利：至少拿到冠軍

2019-07-10 16:18

NBA／夏季聯賽當觀眾 選秀狀元：會好好磨練自己

2019-07-10 14:22

NBA／球員工會頒獎 字母哥再獲MVP

2019-07-10 14:10

NBA／林書豪下家未明 灰狼記者建議球隊可招募

2019-07-10 13:36

與喬治分手也很體面 雷霆來不及再轟轟烈烈？

2019-07-10 07:00

「尼」的酒館被「網」打了烊 說不心酸那是假的

2019-07-10 07:00

組全明星邊緣人獲好評 爵士能否衝擊西冠？

2019-07-09 07:00

熱火遲來的巴特勒 萊里的浴火重生之術

2019-07-08 18:41

湖人vs.快艇 誰才是真正洛杉磯王者？

2019-07-08 07:00

雷納德的遠大計畫 快艇就等這一刻

2019-07-07 13:40

自由市場補強到位 國王陣容完整充滿希望

2019-07-05 07:00

賭上一年的等待 籃網巨星合體能走多遠？

2019-07-04 07:00

先求止血再談後續 勇士的緩兵之計

2019-07-03 18:16

76人再次大洗牌 三高問題怎麼解決？

2019-07-03 07:00

千山萬水獨行不為名利 杜蘭特到底在想什麼？

2019-07-02 07:00

老鷹頻頻累積資產 重建速度或將超乎預期

2019-06-28 07:00

加拿大探花加入大蘋果 紐約這次有點耐心了嗎？

2019-06-27 18:00

年度MVP來得太晚 NBA頒獎典禮沒人看

2019-06-27 07:00

選秀會無驚奇 灰熊不佔尼克便宜可惜了

2019-06-26 07:00

坐擁6000萬美元薪資空間 快艇卻難成氣候

2019-06-25 07:00

火箭的拚冠之路 該留下保羅還是哈登？

2019-06-21 07:00

頂級新秀沒份 暴龍、勇士能否靠選秀再闖決賽？

2019-06-20 07:00

湖人贏在當下 總冠軍指日可待

2019-06-17 07:00

勇士輸在傷兵、暴龍贏在團隊 NBA改朝換代

2019-06-14 12:21

帶著杜蘭特精神奮戰 勇士續命關鍵在卡珍斯

2019-06-14 07:00

三連霸vs.隊史首冠 誰的冠軍更難得？

2019-06-13 07:00
看更多

熱門文章

中職／味全龍選定主場 在高雄落地生根

2019-07-10 20:52

NBA／快艇宣布雷納德與喬治簽約 補強戰力爭霸

2019-07-11 06:17

NBA／安東尼難回NBA？ 畢拉普斯：他太看重得分數據

2019-07-11 12:56

溫網／費德勒、納達爾雙雙晉級 準決賽對陣精彩可期

2019-07-11 03:30

NBA／快艇要打造史上最強 傳有意網羅伊古達拉

2019-07-10 17:19

溫網／第40度對決費德勒 納達爾：感到興奮

2019-07-11 08:48

NBA／林書豪下家未明 灰狼記者建議球隊可招募

2019-07-10 13:36

中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

2019-07-11 07:00

NBA／看中領導力與經驗 巫師與湯瑪斯簽約

2019-07-11 10:01

世大運／楊俊瀚、魏泰陞 兩百公尺分組第一進準決賽

2019-07-10 20:04

中職／林立空降打擊王 猿拚「五猩連線」

2019-07-11 08:49

追不上西區軍備競賽 金塊就此掉出前八？

2019-07-11 07:00

中職／艾迪頓遭兄弟解約 象獅大戰延到11日再戰

2019-07-10 18:31

MLB／盜一壘、電子好球帶 大聯盟找大西洋聯盟試用

2019-07-11 09:37

MLB／改用彈力球？田中將大：感覺不對了

2019-07-11 11:14

Jr.NBA／劉丞勳負傷拚 泰山二連勝奪冠

2019-07-10 22:48

NBA／卡特續約老鷹仍未定 上場時間是關鍵

2019-07-11 10:15

日職／右手沒力休四周 王柏融：想盡早歸隊

2019-07-11 10:13

中職／味全龍確定主場落腳高雄 市府：高雄全力支持

2019-07-10 21:45

日職／陳冠宇中繼3局無失分 生涯第10勝到手

2019-07-10 21:02

NBA／湖人、快艇補強亮眼 勇士搬新家反而黯淡

2019-07-11 12:57

NBA／雷納德轉戰快艇 暴龍前隊友：期待對決

2019-07-11 15:23

日職／王柏融因傷被下放二軍 至少錯過20場比賽

2019-07-11 15:53

溫網／墨瑞小威夢幻組合 溫網混雙止步16強

2019-07-11 02:45

中職／高雄主場評審將長達1年 味全龍領隊：仍不排除其他縣市

2019-07-10 22:14

溫網／擁對戰優勢仍不輕忽 約克維奇積極備戰求衛冕

2019-07-11 10:40

中職／川崎宗則中文打招呼 教練兼球員有望上場

2019-07-11 16:06

溫網／謝淑薇女雙闖4強 下役尬法網冠軍

2019-07-10 21:25

溫網／衛冕之路續挺進 約克維奇9度晉級溫網準決賽

2019-07-11 02:50

溫網／謝淑薇闖四強 下一戰對決法網冠軍組合

2019-07-11 00:16

NBA／ESPY頒獎 「字母哥」勇奪兩大獎成大贏家

2019-07-11 11:27

NBA／詹皇14歲兒子首次風車扣籃 前隊友笑稱是嬰兒吊扇

2019-07-11 15:27

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-07-11 11:15

NCAA交流賽／江國豪「開箱」 陳金鋒郭泰源場邊盯

2019-07-10 21:28

中職／味全龍主場落腳高雄？ 韓國瑜：體育歸體育

2019-07-11 15:09

中職／黃子鵬再見保送林威廷 悍將下半季4戰全勝

2019-07-10 23:06

中職／林泓育砲轟伍鐸 史上150轟第6人

2019-07-10 19:00

溫網／逆轉退第11種子 詹詠然混雙晉8強

2019-07-11 07:31

溫網／再決戰納達爾 費德勒讚他：不只會打紅土

2019-07-11 15:41

世大運／不敵世界第一獲銀 跆拳道莊天羽：再好好練

2019-07-11 07:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top