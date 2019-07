NBA／讓詹姆斯改打控衛？ 湖人教頭：還沒決定

詹姆斯將打控球為主? 美聯社 分享 facebook 先前才傳出「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)來季會擔任球隊控球,湖人新任教頭佛蓋爾(Frank Vogel)今日跳出來駁斥此一傳言。

據報導,佛蓋爾聲明自己尚未安排出先發陣容,誰來擔任控球言之過早,他說:「我還沒做任何決定,並沒有迫切到需要詹姆斯扛控球,雖然考慮過不少先發組合,但我認為要現在說死還太早。」

雖然如此表態,不過佛蓋爾似乎傾向反對詹姆斯出任一號位,另外他也不會要求這名15屆全明星做沒做過的事。

目前普遍猜測湖人會由詹姆斯、格林(Danny Green)、庫茲瑪(Kyle Kuzma)、戴維斯(Anthony Davis)及卡珍斯(DeMarcus Cousins)擔任先發,這之中屬詹姆斯控球最突出、傳球視野最廣,若佛蓋爾最終真選擇以此名單作先發陣容,詹姆斯或將是控球不二人選。

