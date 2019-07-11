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NBA／詹皇14歲兒子首次風車扣籃 前隊友笑稱是嬰兒吊扇

2019-07-11 15:27聯合新聞網 綜合報導

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虎父果然無犬子，美影音自媒體今日上傳一段湖人球星詹姆斯（LeBron James）大兒子，人生首次大風車灌籃的片段。

現年僅14歲的小詹姆斯（Bronny James）自從會灌籃以來，便多次在賽前大秀身手。今天在美國知名YouTube頻道Ballislife發佈的一段影片中，小詹姆斯已可以完成難度較高的大風車灌籃；他先是於三分線啟動，下球後大跨兩步至籃下，並起跳完成灌籃。

雖然動錯流暢度不及自己老爸，但絕對可以看得出來小詹姆斯完美遺傳當代第一人基因，不過昔日在騎士當過詹姆斯隊友的柏金斯（Kendrick Perkins）逗趣留言：「我注意到你了小伙子！不過我不會說這是大風車灌籃，大概算是嬰兒吊扇扣吧，不過還是令人印象深刻。」

小詹姆斯還年輕，目前身高6呎2吋（約188公分），日後仍有相當足夠的成長空間，屆時將很有機會複製老爸的身手。

嬰兒基因
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