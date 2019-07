NBA／詹皇14歲兒子首次風車扣籃 前隊友笑稱是嬰兒吊扇

分享 facebook

虎父果然無犬子,美影音自媒體今日上傳一段湖人球星詹姆斯(LeBron James)大兒子,人生首次大風車灌籃的片段。

現年僅14歲的小詹姆斯(Bronny James)自從會灌籃以來,便多次在賽前大秀身手。今天在美國知名YouTube頻道Ballislife發佈的一段影片中,小詹姆斯已可以完成難度較高的大風車灌籃;他先是於三分線啟動,下球後大跨兩步至籃下,並起跳完成灌籃。

雖然動錯流暢度不及自己老爸,但絕對可以看得出來小詹姆斯完美遺傳當代第一人基因,不過昔日在騎士當過詹姆斯隊友的柏金斯(Kendrick Perkins)逗趣留言:「我注意到你了小伙子!不過我不會說這是大風車灌籃,大概算是嬰兒吊扇扣吧,不過還是令人印象深刻。」

小詹姆斯還年輕,目前身高6呎2吋(約188公分),日後仍有相當足夠的成長空間,屆時將很有機會複製老爸的身手。

Bronny James just threw down his first Windmill dunk!! @KingJames @NikeEYB #PeachJam pic.twitter.com/cbnNMwOD0v