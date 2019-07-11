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NBA／湖人、快艇補強亮眼 勇士搬新家反而黯淡

2019-07-11 12:57世界日報 編譯組／綜合報導

勇士雖搬新家，但焦點卻是落在湖人、快艇兩隊上面。 世界日報
勇士雖搬新家，但焦點卻是落在湖人、快艇兩隊上面。 世界日報
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一個多月前金州勇士隊還雄心壯志，很有希望在季後賽三連霸，然後以最風光的姿態進入勇士王朝的大通中心（Chase Center）新時代，因為經過兩年多興建的勇士隊新館已經完工，趕在新球季開始前啟用；但是大通中心生不逢時，勇士隊丟了總冠軍，杜蘭特（Kevin Durant）又出走，王朝迅速崩解，連帶使9月6日揭幕的大通中心失去光采。

輸掉總冠軍後，勇士隊在6月30日開鑼的自由球員交易經歷重大變化。杜蘭特去了紐約，湯普森（Klay Thompson）膝蓋受傷，要養傷至少五至七個月。伊古達拉（Andre Iguodala）也被送走，卡珍斯（DeMarcus Cousins）去了洛杉磯湖人隊；另一方面，勇士隊也迅速補強，從布魯克林網隊換來控衛羅素（D`Angelo Russell），再加上在選秀會新添三名新秀，新陣容也迅速成形。

有人擔心勇士隊新陣容下季可能連季後賽也進不了，遑論奪取西區冠軍與NBA總冠軍。因為下季西區將增加兩支勁旅湖人隊與洛杉磯快艇隊，NBA重心已經不再是勇士隊與大通中心，而是湖人隊與快艇隊所在的洛杉磯與兩隊共用的史泰博中心（Staples Center）。

湖人隊有天王詹姆斯（LeBron James），統治NBA籃下的戴維斯（Anthony David）也加盟。另一方面，由前微軟執行長鮑默（Steve Ballman）當老闆的快艇隊也爭取到雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul Georger）加盟，實力可能比湖人更勝一籌，因此NBA重心7月起已經全面轉向洛城。

NBA西區下季至少有四支強隊，即勇士隊、湖人隊、快艇隊與休士頓火箭隊。在四強鼎立下，勇士隊殺退其他三隊從西區出線真是毫無把握。

勇士湖人NBA
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