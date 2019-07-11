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NBA／ESPY頒獎 「字母哥」勇奪兩大獎成大贏家

2019-07-11 11:27聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

「字母哥」安戴托昆波奪ESPY大獎。 美聯社
「字母哥」安戴托昆波奪ESPY大獎。 美聯社
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一年一度的年度卓越運動獎ESPY今天在美國洛杉磯舉行頒獎典禮，甫獲得NBA年度MVP殊榮的公鹿隊球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），再度獲得獎項肯定，一舉奪下「最佳男運動員」及「最佳NBA球員」獎，成為最大贏家。

入圍「最佳男運動員」的除了「字母哥」外，還有拿下NFL年度最佳球員的堪薩斯酋長隊馬洪斯（Patrick Mahomes）、MLB美聯MVP紅襪貝茲（Mookie Betts）以及美國高球好手凱普卡（Brooks Koepka），最終安戴托昆波擊敗其他領域好手，奪下「最佳男運動員」殊榮。

日前他在NBA年度頒獎典禮獲得MVP殊榮，上台領獎時情緒激動淚崩，真情流露的畫面令人印象深刻，相隔不到一個月再度獲得大獎肯定。

安戴托昆波上台發表得獎感言時說：「這不會像MVP感言，但還是有很多要感謝的，感謝老天給我天賦，讓我可以做我愛做的事、追求我的夢想，謝謝我的隊友、我的球隊、我的國家和球迷，沒有你們就不會有現在的我，未來我還會繼續努力的，謝謝。」

除了「最佳男運動員」外，安戴托昆波也在「最佳NBA球員」脫穎而出，這個獎項入圍名單除了「字母哥」外，還有火箭隊的哈登（James Harden）、勇士隊杜蘭特（Kevin Durant）及雷霆隊的喬治（Paul George）。

2018-19年球季，安戴托昆波在例行賽出賽72場，場均34.3分鐘繳出25.5分、12.2籃板、4.9助攻、1.2抄截、2阻攻，率領球隊打出60勝22負全聯盟最佳的戰績，挺進季後賽，之後再率隊一路過關斬將，直到東區冠軍賽才不敵後來奪下總冠軍的暴龍隊。

至於退休的NBA球星韋德(Dwyane Wade)則也現身頒獎現場，領取最佳時刻獎。

安戴托昆波NBA勇士
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