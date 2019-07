NBA／ESPY頒獎 「字母哥」勇奪兩大獎成大贏家

「字母哥」安戴托昆波奪ESPY大獎。 美聯社 分享 facebook 一年一度的年度卓越運動獎ESPY今天在美國洛杉磯舉行頒獎典禮,甫獲得NBA年度MVP殊榮的公鹿隊球星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo),再度獲得獎項肯定,一舉奪下「最佳男運動員」及「最佳NBA球員」獎,成為最大贏家。

入圍「最佳男運動員」的除了「字母哥」外,還有拿下NFL年度最佳球員的堪薩斯酋長隊馬洪斯(Patrick Mahomes)、MLB美聯MVP紅襪貝茲(Mookie Betts)以及美國高球好手凱普卡(Brooks Koepka),最終安戴托昆波擊敗其他領域好手,奪下「最佳男運動員」殊榮。

日前他在NBA年度頒獎典禮獲得MVP殊榮,上台領獎時情緒激動淚崩,真情流露的畫面令人印象深刻,相隔不到一個月再度獲得大獎肯定。

安戴托昆波上台發表得獎感言時說:「這不會像MVP感言,但還是有很多要感謝的,感謝老天給我天賦,讓我可以做我愛做的事、追求我的夢想,謝謝我的隊友、我的球隊、我的國家和球迷,沒有你們就不會有現在的我,未來我還會繼續努力的,謝謝。」

除了「最佳男運動員」外,安戴托昆波也在「最佳NBA球員」脫穎而出,這個獎項入圍名單除了「字母哥」外,還有火箭隊的哈登(James Harden)、勇士隊杜蘭特(Kevin Durant)及雷霆隊的喬治(Paul George)。

2018-19年球季,安戴托昆波在例行賽出賽72場,場均34.3分鐘繳出25.5分、12.2籃板、4.9助攻、1.2抄截、2阻攻,率領球隊打出60勝22負全聯盟最佳的戰績,挺進季後賽,之後再率隊一路過關斬將,直到東區冠軍賽才不敵後來奪下總冠軍的暴龍隊。

至於退休的NBA球星韋德(Dwyane Wade)則也現身頒獎現場,領取最佳時刻獎。

Dwyane Wade being introduced by his son wins a share of the ESPY for Best Moment.



Rob Gronkowski and Lindsey Vonn will take home the award as well. pic.twitter.com/R6uH6HzcxU