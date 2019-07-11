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NBA／快艇正式宣布雷納德與喬治加盟 補強戰力盼爭霸

2019-07-11 06:17中央社 洛杉磯10日綜合外電報導

雷納德投身快艇。 美聯社
雷納德投身快艇。 美聯社
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美國職籃NBA明星球員雷納德喬治加盟洛杉磯快艇一事今天正式底定，快艇宣布已和雷納德簽約，並且完成與奧克拉荷馬雷霆換來喬治的交易，雙雄助陣可望有助快艇爭奪霸業。

快艇籃球營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）宣布正式網羅兩位球星時說：「對我們的組織和球迷而言，這是個歷史性的時刻。」

雷納德（Kawhi Leonard）剛率加拿大的多倫多暴龍贏得NBA總冠軍，並獲選總冠軍賽最有價值球員（MVP）。快艇並未披露與他的合約詳情，但體育頻道ESPN與The Athletic網站報導，雷納德與快艇簽約3年，而非上週他決定轉隊消息傳出時報導中所說的4年。

據報導，消息人士透露，這項3年合約價碼是1億310萬美元（台幣約32億元），而非先前所報導4年合約的1億4200萬美元（台幣約44億元），在時間上則正好配合喬治（Paul George）2018年與雷霆所簽4年1億3690萬美元（台幣約42億元）合約，讓他們兩人都能在2021-22年球季時行使「脫逃條款」，退出球隊。

報導又說，果真如此，快艇可能在2021年再以4年1億9600萬美元（台幣約60億元）的肥約挽留雷納德，同時以5年2億5400萬美元（台幣79億元）的天價合約爭取喬治續留。

雷納德出身洛杉磯，據報導他開出條件，快艇必須網羅喬治，他才願意投效。快艇因而以後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和前鋒賈里納里（DaniloGallinari）加上5個NBA首輪選秀權，由雷霆換得喬治。

28歲的雷納德2018-19年球季效力暴龍期間打了60場例行賽，場均26.6分及7.3個籃板，季後賽出賽24場，場均30.5分及9.1個籃板。在剛落幕的總冠軍賽系列，曾3度入選明星賽的雷納德平均每場比賽可得28.5分及9.8個籃板，最後暴龍以4勝2負粉碎金州勇士渴望締造三連霸的美夢。

雷納德在2011年選秀以第15順位被印第安納溜馬相中，在NBA征戰的歲月也曾效力聖安東尼奧馬刺，總計生涯打了467場例行賽，其中440場先發，平均攻下17.7分與6.3個籃板。

29歲的喬治老家也在加州，生涯至今6度獲選明星球員，甫結束的球季場均28分與8.2個籃板，而他在NBA南征北討共9個球季，曾披溜馬與雷霆戰袍，共出戰604場例行賽，其中556場先發，平均得到19.8分與6.4個籃板。

快艇雷納德喬治

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