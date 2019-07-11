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追不上西區軍備競賽 金塊就此掉出前八？

2019-07-11 07:00周汶昊 Wen-hao Chou

金塊目前為止在今年的自由「球星」市場幾乎是零斬獲，球團確認將持續以約柯奇為主核心來運轉，在此一基本架構不變的情況之下，金塊比起其他積極展現「吸星大法」的同區對手，確實相對被動許多，這樣保守的運作策略，不禁讓人擔心上季54勝的第二種子會就此打不進季後賽。

以今年夏天的自由市場發展來看，目前動作較多的西區球隊展現出來的主要態勢有三，一是當買家大撒幣搶人，二是在有限空間內修修補補，三是當賣家佈置重建。而從上季西區前八種子的操作成果來分類，目前爵士和快艇是屬於戰力大幅升級的第一組，雷霆和勇士是被迫大改陣容的第二組，馬刺和拓荒者是勉力補強的第三組，火箭和金塊則是暫時按兵不動的第四組。

金塊教練馬龍(左)入選年度最佳教練，雖未得獎，但是他能帶領球隊從上季的西區第9，...
金塊教練馬龍(左)入選年度最佳教練，雖未得獎，但是他能帶領球隊從上季的西區第9，暴衝到本季的西區第2，實在是相當不可思議。令人擔憂的是在各隊積極補強情況下，靜觀其變的金塊下季恐將面臨很大危機。 歐新社資料照片
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由此說來，金塊季後賽席位即將不保的看法並非全然沒有道理，畢竟在湖人換來AD戴維斯，國王補齊了陣容，以及獨行俠的歐陸聯線即將正式上線之後，這三支上季沒打進季後賽的球隊，將會讓西區前八的卡位之爭更形擁擠，而細數可能跌出季後賽的西區球隊之中，目前失血不止的雷霆自然首當其衝，主將傳出不和的火箭也可能因為後來的人事地震而戰力大損，至於金塊也被點名有被擠出去的危險。

雖說「一動不如一靜」，既然金塊上季已經證明既有陣容的威力，管理階層就不必冒險打掉重來，或是胡亂加入新球員而搞砸平衡，但上季的金塊才是近六年來第一度重返季後賽，他們的體系也不見得能夠繼續獲得之前的成功。

尤其是上季打出全明星身手的約柯奇，下一季必定成為各隊加強盯防的焦點，在對上拓荒者的季後賽廝殺中，約柯奇被對手成功地找出攻擊的破綻，而他在關鍵時刻的失能，最終也讓金塊止步在第二輪。新球季的約柯奇若不能加緊改善已經暴露的缺點，而球隊陣容又沒有明顯補強來輔助他的話，當遇上頂尖球隊對決的時候，金塊很可能會因此輸掉幾場比數接近的比賽。若以上一季的數據來看，一旦金塊在例行賽少贏六場，他們在競爭激烈的西區就可能掉出前八。

金塊主力中鋒約柯奇(左)在季後賽對拓荒者時露出不少破綻，在下一季勢必會被對手擅加...
金塊主力中鋒約柯奇(左)在季後賽對拓荒者時露出不少破綻，在下一季勢必會被對手擅加利用。 歐新社資料照片
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面對外界的質疑和紛擾，金塊仍是風雲不驚的穩定。根據消息來源指出，在留下年輕的後衛墨瑞，老經驗的米爾賽普，以及簽下雷霆的前鋒葛蘭特之後，總經理卡尼索瓦在今年的夏天將不會再有太大的投資，球團打算等到季中之後再視戰況來補強。

金塊在自由市場的出牌方式之所以保守，除了他們對既有陣容深具信心之外，也因為球隊想預留空間給薪資將不斷成長的年輕主力陣容。另外，金塊手上還有幾張深具潛力，但曾受困傷勢的好牌，預計將能在一開季就投入戰場。

其中後衛哈里斯就是預期能在新賽季打出反彈表現的重點球員之一，上季他因傷休戰25場，大幅影響他全季的得分數據，讓他從前一季場均超過17分掉到12分左右，但他復出之後持續走高，後來也確實在14場季後賽之中交出雙位數的場均得分表現。另一位主力前鋒巴頓也曾在季初缺賽38場，復出之後成為教練團倚重的活棋，而他在季後賽幾次關鍵的攻防演出，也讓金塊的鋒線組合更加靈活。

金塊兩位中生代球員巴頓(右)和哈里斯(左)上季都因傷缺賽多場，且復出後表現都不甚...
金塊兩位中生代球員巴頓(右)和哈里斯(左)上季都因傷缺賽多場，且復出後表現都不甚理想，如果下季能恢復至正常水準，金塊未來還是頗有希望。 歐新社資料照片
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而小波特則是更被丹佛球迷期待已久的頂尖新秀小前鋒，在2018年首輪第14順位被選中的他，雖然剛從兩度接受背部手術之後復出不久，又在今年的夏季聯盟中傷了膝蓋，不過小波特若能在新球季健康回歸球場，金塊的鋒線深度及戰力將更為可觀。

金塊在今夏大鳴大放的球員市場中以靜制動，先留住陣中的核心球員，再耐心等待各隊瘋狂採購之後才出手做小幅度投資。金塊以選秀權換來前鋒葛蘭特之後，一般預料應該就不會再有更大的動作。究竟他們獨樹一格的策略能不能讓球隊維持住應有的競爭力，還是會讓丹佛付出想像不到的代價，確實只有等球季開打了才能分曉。但從目前的情勢看來，金塊是有本錢賭這一把，而面對各隊大灑銀彈的攻勢，他們也確實只能選擇這樣的操作模式來對抗了。

金塊

周汶昊 Wen-hao Chou

周汶昊（Wen-hao Winston Chou），這個名字的唸法是「問號」，也成了我的綽號。喜歡問問題，也熱衷於找答案，目前人在亞特蘭大附近唸運動行銷。有一個摯愛的知音和兩顆照映彼此的星。

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