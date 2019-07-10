NBA／快艇要打造史上最強 傳有意網羅伊古達拉

2019-07-10 17:19 聯合新聞網 綜合報導



伊古達拉飆進關鍵外線，勇士扳平系列賽。 路透 分享 facebook 勇士面臨杜蘭特（Kevin Durant）出走，換來籃網羅素（D'Angelo Russell）止血，不過交易前FMVP伊古達拉（Andre Iguodala）到灰熊作代價；今日據傳快艇希望在獲得伊古達拉升級陣容。

快艇才在自由市場完成大採買，今日ESPN記者史皮爾斯（Marc J. Spears）透露，快艇有意將伊古達拉納至麾下，若快艇達成補強，防守等級將再更上一層樓。

貴為前FMVP與外圍鎖匠，同時又有多年季後賽資歷，伊古達拉勢必會成為季後賽球隊競逐目標，除快艇外，同為洛城的的對手湖人及火箭都希望獲得伊古達拉，後者打算在灰熊買斷合約後出手。

然消息指出，灰熊有意在例行賽開始前出清這位防守大將，不過傾向透過交易換取籌碼，而非單方面買斷。不過伊古達拉來季薪資高達1719萬美元，這提高將他交易至力拚季後賽，但薪資空間吃緊球隊的難度。