NBA／快艇要打造史上最強 傳有意網羅伊古達拉

伊古達拉飆進關鍵外線,勇士扳平系列賽。 路透 分享 facebook 勇士面臨杜蘭特(Kevin Durant)出走,換來籃網羅素(D'Angelo Russell)止血,不過交易前FMVP伊古達拉(Andre Iguodala)到灰熊作代價;今日據傳快艇希望在獲得伊古達拉升級陣容。

快艇才在自由市場完成大採買,今日ESPN記者史皮爾斯(Marc J. Spears)透露,快艇有意將伊古達拉納至麾下,若快艇達成補強,防守等級將再更上一層樓。

貴為前FMVP與外圍鎖匠,同時又有多年季後賽資歷,伊古達拉勢必會成為季後賽球隊競逐目標,除快艇外,同為洛城的的對手湖人及火箭都希望獲得伊古達拉,後者打算在灰熊買斷合約後出手。

然消息指出,灰熊有意在例行賽開始前出清這位防守大將,不過傾向透過交易換取籌碼,而非單方面買斷。不過伊古達拉來季薪資高達1719萬美元,這提高將他交易至力拚季後賽,但薪資空間吃緊球隊的難度。

If the Clippers can complete their hopes of getting Andre Iguodala, just imagine how they would be defensively...