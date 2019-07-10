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NBA／夏季聯賽當觀眾 選秀狀元：會好好磨練自己

2019-07-10 14:22聯合報 記者曾思儒╱即時報導

今年以選秀會「狀元」身分加入鵜鶘隊，NBA新星威廉森（Zion Williamson）卻在夏季聯賽第一戰就成傷兵，球團宣布在接續的夏季聯賽，他都不會上陣，不過主角要大家別擔心，免戰只是球團謹慎面對的保護方式。

威廉森在夏季聯賽首戰碰尼克隊，上半場只打9分鐘就因撞到膝蓋退場，總裁葛里芬（David Griffin）隔天宣布，球團決定不讓威廉森夏季聯賽再上陣，但仍會參與球隊部分訓練，鵜鶘教頭簡崔（Alvin Gentry）也表示，球團現在對威廉森狀況會更注意。

膝蓋不適前，威廉森上半場才出賽9分鐘就攻下11分，包含一次雷霆萬鈞的灌籃。再現身鵜鶘比賽，威廉森卻是扮演觀眾，他表示無法再上場令人失望，他認為在拉斯維加斯舉行的夏季聯賽是他第一個可以真正和NBA球員對抗的舞台，現場氣氛也很棒，不過謹慎以對，還是先作壁上觀。

威廉森提到，現在目標就是好好磨練自己，全心準備球季，「我是個鬥士，不論什麼時候，我就是想打球。」

他進入夏季聯賽時的體重約284磅（128公斤），媒體詢問對於體重和體型是否有目標，他表示，沒特別設定，「我會讓訓練員來幫助我。」

威廉森鵜鶘NBA
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